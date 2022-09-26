https://sputnik-georgia.ru/20220926/chislennost-naseleniya-gruzii-1990---2022-gody-270788553.html

Численность населения Грузии: 1990 - 2022 годы

Численность населения Грузии: 1990 - 2022 годы

Национальная служба статистики Грузии опубликовала отчет о естественном движении населения за 2021 год 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T20:21+0400

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась численность населения страны с 1999 года, в том числе показатели сальдо миграции, согласно данным Национальной службы статистики.Наибольший отток населения в современной истории Грузии произошел в начале 1990-х, когда в стране начался масштабный социально-экономический кризис. Согласно рейтингу стран бывшего СССР по численности населения с 1991 по 2021 год, Грузия наряду с Латвией и Молдавией лидирует по числу уехавших из страны.Примечательно, что в 2020 году впервые со времен Второй Мировой войны в Грузии число умерших за год превысило число родившихся: за год в Грузии скончались 50 537 человек, а родились - 46 520. Однако, благодаря тому, что в 2020 году увеличилось число вернувшихся в страну, удалось выровнять ситуацию, и вместо сокращения численности населения был зафиксирован рост.Сальдо миграции — разница между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный период.

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грузия, общество, ссср, демографическая ситуация в грузии, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика