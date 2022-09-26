https://sputnik-georgia.ru/20220926/chto-nelzya-delat-na-vozdvizhenie-kresta-gospodnya-primety-prazdnika-270786498.html

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня: приметы праздника

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня: приметы праздника

Православная церковь 27 сентября отмечает Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T19:35+0400

2022-09-26T19:35+0400

2022-09-26T19:35+0400

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Посвящен праздник Кресту Спасителя, на котором его распяли, и символизирует поднятие его из земли после того, как он там был обнаружен.Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня – о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНа Воздвижение Креста Господня нельзя есть мясные и молочные продукты – верующие соблюдают строгий пост, даже если праздник выпадает на воскресенье.Соответственно на Воздвижение Креста Господня подавали только постные блюда, которые чаще всего готовили из капусты нового урожая — жарили, тушили, пекли пироги, делали разнообразные салаты. Поэтому в народе этот день также называли "Капустницей".На Воздвижение дом окропляли освященной в церкви водой, чтобы оградить жилище от людей с дурными помыслами и защитить его от нечистой силы.В праздник нельзя заниматься тяжелым трудом — делать ремонт, рубить дрова и так далее.Нельзя на Воздвижение ругаться и сориться, особенно с близкими людьми — по приметам, вся отрицательная энергия может втройне вернуться.Нельзя в праздник держать дверь открытой, чтобы змеи, ищущие место для зимовки, не заползли в жилище.На Воздвижение в домах рисовали мелом, сажей, углем, чесноком или кровью животного кресты, поэтому в народе праздник также называли Ставров день — от греческого "ставрос" — крест.В закромах и яслях животных развешивали небольшие кресты из дерева, чтобы защитить дом, хлев и скотину от нечистой силы. Если крестов под рукой не было - делали из веточек рябины.Приметы праздникаПраздником Воздвижения Креста Господня заканчивалось бабье лето и теплые деньки – с этого дня начиналась глубокая осень, и не за горами уже холодная и снежная зима.На Воздвижение отлетают последние перелетные птицы, медведи залегают в зимнюю спячку, а змеи прячутся до самой весны в норы.Большинство народных примет на Воздвижение Креста Господня связаны именно со сменой времен года – в старину говорили: "шуба на Воздвижение за кафтаном тянется!"По приметам, весна ожидается ранняя, если на Воздвижение будут заморозки.Есть примета, если на Воздвижение сделать уборку в доме, то можно изгнать из жилища нечистую силу.По приметам, на Воздвижение нельзя начинать ничего нового или строить какие-либо планы - начатое дело потерпит неудачу, а планы будут разрушены.Есть примета, что на Воздвижение Креста Господня исполняется заветное желание. Для этого человек, увидевший птиц, отлетающих на юг, должен успеть загадать желание.Материал подготовлен на основе открытых источников

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