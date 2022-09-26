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Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T19:14+0400
2022-09-26T19:14+0400
2022-09-26T19:14+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 сентября временно будет ограничено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено
Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 сентября временно будет ограничено, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.
Движение автотранспорта будет ограничено с 27 сентября 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки. Движение в это время будет ограничено для всех видов автотранспорта.
В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.
В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.