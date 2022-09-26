https://sputnik-georgia.ru/20220926/dvizhenie-v-goriyskom-tonnele-budet-vremenno-ogranicheno-270786166.html

Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено

Движение в горийском тоннеле будет временно ограничено

Поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T19:14+0400

2022-09-26T19:14+0400

2022-09-26T19:14+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23803/99/238039944_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68905438e05e23ba49875d551806d8df.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Движение транспорта в горийском автомобильном тоннеле 27 сентября временно будет ограничено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 88-м км участка тоннеля автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В этот день здесь запланировано проведение профилактических работ.В период закрытия тоннеля поток автотранспорта будет переключен на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.В период закрытия направления тоннеля Тбилиси-Сенаки движение будет переключено на направление Сенаки-Тбилиси, а Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу горийского тоннеля внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог