https://sputnik-georgia.ru/20220926/eto-koshmar-uchenye-uznali-o-vrede-plokhikh-snov-270764677.html

Это кошмар. Ученые узнали о вреде плохих снов

Это кошмар. Ученые узнали о вреде плохих снов

Дурные сны действительно могут быть предзнаменованием несчастий 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T10:52+0400

2022-09-26T10:52+0400

2022-09-26T10:52+0400

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Согласно исследованию британского ученого, частые ночные кошмары – предвестники тяжелого заболевания. Что еще наука знает о плохих снах и их причинах, читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Индикатор рискаВозрастное ухудшение умственных способностей — серьезная проблема для развитых стран, где население стареет. Однако деменцию сложно предсказать. В поисках предикторов недуга доктор Абидеми Отайку из Центра здоровья человеческого мозга Бирмингемского университета проанализировал данные 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет и еще 2 600 — старше 76 (обе группы — из США). Все они с 2002-го по 2012-й заполняли специальные анкеты о качестве сна.Выяснилось, что люди среднего возраста, которые каждую неделю видят кошмары, в четыре раза чаще ощущают ослабление когнитивных функций в течение следующего десятилетия, в то время как у пожилых с той же особенностью в два раза выше вероятность деменции.Связь плохих снов с этим синдромом особенно явно просматривается у мужчин — риск деменции пятикратный. У женщин — больше на 41 процент."Плохие сны могут помочь при выявлении лиц, склонных к деменции, и внедрении стратегий для замедления развития болезни", — говорит автор работы. Но для подтверждения результатов требуются дополнительные исследования.Сомнения сомнологовРоссийские ученые к выводам Отайку отнеслись неоднозначно. В частности, они критикуют методологию."Исследование построено на отчетах самих пациентов. То есть авторы на слово верят тому, что совершенно безответственно болтают испытуемые, — объясняет РИА Новости доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон. — Если бы больного под полисомнографическим контролем разбудили в фазе быстрого сна утром и немедленно потребовали отчета — другое дело, поскольку так что-то действительно остается в памяти".Но неврологи не исключают связи сновидений с ослаблением умственных способностей."На когнитивные функции влияет много факторов: и ритм жизни, и питание, и окружение, и сфера деятельности, — рассказывает главный врач Московского дома-пансионата ветеранов науки РАН Мария Медведева. — Режим сна и бодрствования — один из них. Плохие сновидения могут свидетельствовать о некачественном сне. Значит, головной мозг нормально не отдыхает и не получает достаточно кислорода, дефицит которого способен вызвать дальнейшие проблемы".Сомнолог, доцент Сеченовского университета Михаил Полуэктов согласен с этим."Проблемы, которые волновали человека в дневное время, переходят на ночь, и он пытается решить их во сне. Возможно, люди, которые не в состоянии справиться с неприятностями днем, изначально в чем-то ущербны — например, используют неправильные тактики психической защиты", — рассуждает он.И добавляет, что в этом случае к нарушению когнитивных функций приводят не сами сны — скорее их интенсификация свидетельствует о каких-то нарушениях мозговых систем, которые должны хорошо справляться с внешними вызовами. "Вполне вероятно, что у таких людей есть к этому генетическая предрасположенность. Чаще всего речь идет о болезни Альцгеймера", — уточняет сомнолог.Кошмары и не толькоС медицинской точки зрения кошмар — это не просто неприятный сон, а повторяющееся сновидение, связанное с угрозой жизни и здоровью. Человек начинает беспокоиться о предмете кошмаров, часто вспоминать о снах.Почти всегда кошмарами страдают люди с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Например, жертвы насилия или ветераны боевых действий.Обычные неприятные ночные видения — это просто переработка информации, полученной днем. Плохие сны учащаются на фоне тревожных ситуаций. Так, увеличение числа жалоб на это фиксировали в разных странах в пандемию СOVID-19. Например, опустевшие полки в магазинах провоцировали сны о голоде, а домашняя изоляция — о тюрьме.Избавляться от неприятных сновидений сомнологи советуют с помощью правильной подготовки ко сну. В частности, нужно исключить чтение новостей на ночь, обеспечить прохладу в комнате, не употреблять насыщенную жирами пищу. А вот ночные кошмары в медицинском смысле слова — повод обратиться к специалисту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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