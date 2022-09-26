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Фестиваль хлеба пройдет в Грузии в октябре
Фестиваль хлеба пройдет в Грузии в октябре
Цель фестиваля – продвижение местных сортов пшеницы и продаж грузинских продуктов 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T17:00+0400
2022-09-26T17:00+0400
2022-09-26T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль хлеба пройдет в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз. Цель фестиваля – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего фермеров, а также продвижение продаж местной продукции.В фестивале могут принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, организации, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.Отмечается, что для предпринимателей, проживающих в регионе, участие бесплатно. Желающие принять участие должны зарегистрироваться здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хлеб, хлеб, грузия, ахалцихе, новости, общество, самцхе-джавахети, анонсы
хлеб, хлеб, грузия, ахалцихе, новости, общество, самцхе-джавахети, анонсы
Фестиваль хлеба пройдет в Грузии в октябре
Цель фестиваля – продвижение местных сортов пшеницы и продаж грузинских продуктов
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль хлеба пройдет в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз.
Цель фестиваля – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего фермеров, а также продвижение продаж местной продукции.
В фестивале могут принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, организации, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.
Отмечается, что для предпринимателей, проживающих в регионе, участие бесплатно. Желающие принять участие должны зарегистрироваться здесь
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