https://sputnik-georgia.ru/20220926/festival-khleba-proydet-v-gruzii-v-oktyabre-270780324.html

Фестиваль хлеба пройдет в Грузии в октябре

Фестиваль хлеба пройдет в Грузии в октябре

Цель фестиваля – продвижение местных сортов пшеницы и продаж грузинских продуктов 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T17:00+0400

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хлеб

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль хлеба пройдет в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз. Цель фестиваля – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего фермеров, а также продвижение продаж местной продукции.В фестивале могут принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, организации, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.Отмечается, что для предпринимателей, проживающих в регионе, участие бесплатно. Желающие принять участие должны зарегистрироваться здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахалцихе

самцхе-джавахети

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хлеб, хлеб, грузия, ахалцихе, новости, общество, самцхе-джавахети, анонсы