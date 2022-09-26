https://sputnik-georgia.ru/20220926/festival-novye-malye-vinodelni-na-bolshoy-arene-proydet-v-tbilisi-270777285.html

Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене" пройдет в Тбилиси

Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене" пройдет в Тбилиси

В столичный парк Мтацминда приглашаются энофилы и не только 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене", где будут представлены как известные, так и начинающие винодельни, пройдет в столичном парке Мтацминда 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Гости мероприятия смогут больше узнать об опыте местных виноделов, попробовать вина из новых погребов, а также насладиться вкусными закусками.Фестиваль проводится при поддержке Национального агентства вина и администрации парка Мтацминда. Желающие стать участником проекта могут подать заявку по электронному адресу info@wineclub.ge или же позвонить организаторам по номеру 598 30 86 88.Регистрация проходит до 14 октября включительно. Посещение фестиваля свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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