https://sputnik-georgia.ru/20220926/festival-novye-malye-vinodelni-na-bolshoy-arene-proydet-v-tbilisi-270777285.html
Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене" пройдет в Тбилиси
Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене" пройдет в Тбилиси
В столичный парк Мтацминда приглашаются энофилы и не только 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T15:00+0400
2022-09-26T15:00+0400
2022-09-26T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене", где будут представлены как известные, так и начинающие винодельни, пройдет в столичном парке Мтацминда 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Гости мероприятия смогут больше узнать об опыте местных виноделов, попробовать вина из новых погребов, а также насладиться вкусными закусками.Фестиваль проводится при поддержке Национального агентства вина и администрации парка Мтацминда. Желающие стать участником проекта могут подать заявку по электронному адресу info@wineclub.ge или же позвонить организаторам по номеру 598 30 86 88.Регистрация проходит до 14 октября включительно. Посещение фестиваля свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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винный туризм, грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие, анонсы
винный туризм, грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие, анонсы
Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене" пройдет в Тбилиси
В столичный парк Мтацминда приглашаются энофилы и не только
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фестиваль "Новые малые винодельни на большой арене", где будут представлены как известные, так и начинающие винодельни, пройдет в столичном парке Мтацминда 22 октября, говорится в сообщении организаторов.
Гости мероприятия смогут больше узнать об опыте местных виноделов, попробовать вина из новых погребов, а также насладиться вкусными закусками.
Фестиваль проводится при поддержке Национального агентства вина и администрации парка Мтацминда. Желающие стать участником проекта могут подать заявку по электронному адресу info@wineclub.ge или же позвонить организаторам по номеру 598 30 86 88.
Регистрация проходит до 14 октября включительно. Посещение фестиваля свободное.