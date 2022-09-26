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Хоштария призвала оппозицию к порядочности и заступилась за Кезерашвили

Хоштария призвала оппозицию к порядочности и заступилась за Кезерашвили

На днях председатель ЕНД Ника Мелия открыто раскритиковал Давида Кезерашвили 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария заступилась за экс-главу обороны Грузии, основателя телеканала "Формула", бизнесмена Давида Кезерашвили и призвала оппозицию к "порядочности в отношениях".На днях председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия в эфире одного из телеканалов открыто раскритиковал Давида Кезерашвили, назвав его олигархом, и отметил, что фигура экс-министра обороны вредна для сегодняшней оппозиции.Политик также подчеркнула, что уже полгода на деньги Кезерашвили и его супруги удается помогать беженцам из Украины, которые находятся в Грузии.Ранее, а точнее в апреле, председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.А несколько лет назад Мелия утверждал, что будучи членом ЕНД, Кезарашвили "заработал миллионы воровством и грабежом", и он "ни в коем случае не может брать ответственность за действия таких людей".Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Саакашвили. В 2012 году после победы на парламентских выборах "Грузинской мечты" он уехал из Грузии. Кезерашвили является гражданином Израиля, проживает в Лондоне. Уже несколько лет Давид Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, ника мелия, элене хоштария, тбилиси, украина, израиль, грузинская мечта