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Хоштария призвала оппозицию к порядочности и заступилась за Кезерашвили
Хоштария призвала оппозицию к порядочности и заступилась за Кезерашвили
На днях председатель ЕНД Ника Мелия открыто раскритиковал Давида Кезерашвили 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T09:01+0400
2022-09-26T09:01+0400
2022-09-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария заступилась за экс-главу обороны Грузии, основателя телеканала "Формула", бизнесмена Давида Кезерашвили и призвала оппозицию к "порядочности в отношениях".На днях председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия в эфире одного из телеканалов открыто раскритиковал Давида Кезерашвили, назвав его олигархом, и отметил, что фигура экс-министра обороны вредна для сегодняшней оппозиции.Политик также подчеркнула, что уже полгода на деньги Кезерашвили и его супруги удается помогать беженцам из Украины, которые находятся в Грузии.Ранее, а точнее в апреле, председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.А несколько лет назад Мелия утверждал, что будучи членом ЕНД, Кезарашвили "заработал миллионы воровством и грабежом", и он "ни в коем случае не может брать ответственность за действия таких людей".Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Саакашвили. В 2012 году после победы на парламентских выборах "Грузинской мечты" он уехал из Грузии. Кезерашвили является гражданином Израиля, проживает в Лондоне. Уже несколько лет Давид Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, ника мелия, элене хоштария, тбилиси, украина, израиль, грузинская мечта
Хоштария призвала оппозицию к порядочности и заступилась за Кезерашвили
На днях председатель ЕНД Ника Мелия открыто раскритиковал Давида Кезерашвили
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария заступилась за экс-главу обороны Грузии, основателя телеканала "Формула", бизнесмена Давида Кезерашвили и призвала оппозицию к "порядочности в отношениях".
На днях председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия в эфире одного из телеканалов открыто раскритиковал Давида Кезерашвили, назвав его олигархом, и отметил, что фигура экс-министра обороны вредна для сегодняшней оппозиции.
"Я сотрудничаю и буду сотрудничать с Давидом Кезерашвили. Я также буду партнером тех, кто выступит против Бидзины. Ни Кезерашвили, ни кто другой не будет олигархом, потому что я не буду следовать ничьим советам и буду решать все, исходя из своих ценностей. Короче, давайте займемся делом и сохраним порядочность в отношениях", – написала Хоштария.
Политик также подчеркнула, что уже полгода на деньги Кезерашвили и его супруги удается помогать беженцам из Украины, которые находятся в Грузии.
Ранее, а точнее в апреле, председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.
А несколько лет назад Мелия утверждал, что будучи членом ЕНД, Кезарашвили "заработал миллионы воровством и грабежом", и он "ни в коем случае не может брать ответственность за действия таких людей".
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Саакашвили. В 2012 году после победы на парламентских выборах "Грузинской мечты" он уехал из Грузии. Кезерашвили является гражданином Израиля, проживает в Лондоне. Уже несколько лет Давид Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".