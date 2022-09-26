https://sputnik-georgia.ru/20220926/kurs-lari-na-ponedelnik--28286-gel-270728608.html

Курс лари на понедельник – 2,8286 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,8286 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T09:20+0400

2022-09-26T09:20+0400

2022-09-26T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,8286 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару.

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