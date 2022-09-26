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Курс лари на понедельник – 2,8286 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,8286 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T09:20+0400
2022-09-26T09:20+0400
2022-09-26T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,8286 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
грузия, экономика, новости, национальный банк, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
Курс лари на понедельник – 2,8286 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,8286 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты укрепился на 0,0086 лари по отношению к доллару.