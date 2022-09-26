https://sputnik-georgia.ru/20220926/kvaratskheliya-voshel-v-chetverku-luchshikh-igrokov-pyatogo-tura-ligi-natsiy-270776795.html

Кварацхелия вошел в четверку лучших игроков пятого тура Лиги наций

Кварацхелия вошел в четверку лучших игроков пятого тура Лиги наций

Грузинский игрок занимает четвертое место в рейтинге с 8 баллами 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T14:20+0400

2022-09-26T14:20+0400

2022-09-26T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в четверку лучших футболистов пятого тура отборочного цикла Лиги наций по версии международного аналитического интернет-портала Sofascore.Кварацхелия в матче со сборной Северной Македонии в группе С4, в котором сборная Грузии победила 2:0, не только забил гол, но и сделал результативную передачу.На первом месте нападающий Хакан Чалханоглу из сборной Турции, набравший в среднем 8,18 балла в последних пяти матчах. На втором и третьем месте с 8,03 баллами - Манор Соломон из сборной Израиля и Кевин де Брюйне из Бельгии. Грузинский игрок занимает четвертое место в рейтинге с 8 баллами.Хвича Кварацхелия забил четыре гола, сделал две результативные передачи и реализовал два пенальти в пяти матчах группы С4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол