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Не стало олимпийского чемпиона Рафаэля Чимишкяна
Не стало олимпийского чемпиона Рафаэля Чимишкяна
В ОК Грузии выразили соболезнования семье и близким спортсмена 26.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки Рафаэль Чимишкян скончался в воскресенье возрасте 93 лет, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.В ОК Грузии выразили соболезнования семье и близким спортсмена.Тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян был двукратным чемпионом мира, дважды становился серебряным призером континентального первенства.Он шесть раз выигрывал золотую медаль чемпиона Европы, был 11-кратным мировым рекордсменом. В 1951 году Чимишкян стал первым на Всемирной универсиаде.23 марта 2012 года Рафаэль Чимишкян был удостоен высшей спортивной награды Грузии, звания "Рыцарь спорта". Он также был признан лучшим штангистом Грузии XX века.Рафаэль Чимишкян, Давид Цимакуридзе и Мзия Джугели стали первыми представителями Грузии, которые завоевали золотые олимпийские медали в составе советской сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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хельсинки, спорт, новости, грузия

Не стало олимпийского чемпиона Рафаэля Чимишкяна

10:10 26.09.2022 (обновлено: 10:28 26.09.2022)
© Courtesy of Georgian National Olympic CommitteeГрузинский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки Рафаэль Чимишкян
Грузинский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки Рафаэль Чимишкян - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2022
© Courtesy of Georgian National Olympic Committee
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В ОК Грузии выразили соболезнования семье и близким спортсмена
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки Рафаэль Чимишкян скончался в воскресенье возрасте 93 лет, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.
В ОК Грузии выразили соболезнования семье и близким спортсмена.
Тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян был двукратным чемпионом мира, дважды становился серебряным призером континентального первенства.
Он шесть раз выигрывал золотую медаль чемпиона Европы, был 11-кратным мировым рекордсменом. В 1951 году Чимишкян стал первым на Всемирной универсиаде.
23 марта 2012 года Рафаэль Чимишкян был удостоен высшей спортивной награды Грузии, звания "Рыцарь спорта". Он также был признан лучшим штангистом Грузии XX века.
Рафаэль Чимишкян, Давид Цимакуридзе и Мзия Джугели стали первыми представителями Грузии, которые завоевали золотые олимпийские медали в составе советской сборной.
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