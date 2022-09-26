https://sputnik-georgia.ru/20220926/premer-gruzii-soboleznuet-v-svyazi-s-konchinoy-olimpiyskogo-chempiona-chimishkyana--270778043.html

Премьер Грузии соболезнует в связи с кончиной олимпийского чемпиона Чимишкяна

Премьер Грузии соболезнует в связи с кончиной олимпийского чемпиона Чимишкяна

Обладатель звания "Рыцарь спорта" скончался 25 сентября в возрасте 93 лет 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T14:37+0400

2022-09-26T14:37+0400

2022-09-26T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье и близким грузинского тяжелоатлета, чемпиона Олимпийских игр в Хельсинки (1952) Рафаэля Чимишкяна. Чимишкян скончался 25 сентября в возрасте 93 лет.Тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян был двукратным чемпионом мира, дважды становился серебряным призером континентального первенства.Он шесть раз выигрывал золотую медаль чемпиона Европы, был 11-кратным мировым рекордсменом. В 1951 году Чимишкян стал первым на Всемирной универсиаде.В марте 2012 года Чимишкян был удостоен высшей спортивной награды Грузии, звания "Рыцарь спорта". Он также был признан лучшим штангистом Грузии XX века.Рафаэль Чимишкян, Давид Цимакуридзе и Мзия Джугели стали первыми представителями Грузии, которые завоевали золотые олимпийские медали в составе советской сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий гарибашвили, хельсинки