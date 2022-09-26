https://sputnik-georgia.ru/20220926/professora-medfakulteta-garvardskogo-universiteta-budut-rabotat-s-gruzinskimi-kollegami-270768046.html

Профессора медфакультета Гарвардского университета будут работать с грузинскими коллегами

Профессора медфакультета Гарвардского университета будут работать с грузинскими коллегами

Глава Минобразования заявил, что ведущие иностранные ученые уже выразили готовность вместе с грузинскими коллегами вести исследования высокого уровня 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T11:32+0400

2022-09-26T11:32+0400

2022-09-26T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Ведущие профессора медицинского факультета Гарвардского университета подключатся к научно-исследовательскому процессу Центра адронной терапии международного университета Кутаиси (Имерети), сообщила пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Глава ведомства Михаил Чхенкели находится с рабочим визитом в США, где провел встречи с профессорами Гарвардского университета Томасом Бортфельдом и Бенджамином Класисом. Чхенкели рассказал им о мегапроекте Минобразования – международном университете Кутаиси.Чхенкели выразил радость в связи с тем, что ведущие профессора Гарвардского университета подключатся к работе центра и вместе с грузинскими коллегами осуществят важные научные проекты.Как известно, компания IBA уже собрала два ультрасовременных циклотрона для Центра адронной терапии. Один предназначен для лечения пациентов, больных раком, а второй – для формирования Центра протонной терапии и научно-исследовательских лабораторий, которые будут вести важнейшие исследования в направлении медицины, ядерной и радиационной физики и биофизики.Строительные работы ведет компания IDOM Consulting, которая имеет полувековой опыт в строительство подобных центров.На базе циклотрона, предназначенного для медицинских целей, будет основана клиника протонной терапии. Она будет единственной в регионе клиникой, где онкопациентов будут лечить современными методами. Первых пациентов Центр должен принять уже в 2024 году.Уникальность такого лечения заключается в том, что во время адронной терапии уничтожаются только поврежденные раком клетки, а здоровые остаются нетронутыми. Именно этот факт является решающим и важным.Центр адронной терапии является частью кутаисского международного университета. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018 году на месте, где было одно болото, началось широкомасштабное строительство. В 2020 году университет уже принял первых студентов.История проектаО том, что Центр адронной терапии, где онкологических пациентов будут лечить современными, максимально безопасными методами, откроется в Грузии в 2024 году стало известно в этом году после встречи министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели с представителями таких ведущих компаний-производителей медицинских технологий, как IBA, Carl Zeiss и RaySearch laboratories.Встреча состоялась в Чикаго, в рамках ежегодной встречи Общества радиации и онкологии США (ASTRO 2021).В новом медицинском учреждении разместятся два циклотрона (резонансный ускоритель заряженных частиц – протонов и ионов), один из которых будет использоваться для лечения опухолей, а другой – для научно-исследовательской работы.Центр приобретет циклотроны в рамках соглашения с IBA, которое вступило в силу еще в январе 2020 года. IBA также предоставит центру долгосрочное операционное и техническое обслуживание. Стоимость проекта составляет около 40 миллионов евро.Протонная терапия – это передовой метод лечения, относящийся к лучевой терапии. В традиционной лучевой терапии используются фотонные лучи, называемые рентгеновскими или гамма-лучами. Метод протонной терапии использует протонные лучи, получаемые ускорением ядер водорода (протонов) и приданием им высокой энергии.Благодаря физическим свойствам протонных лучей, протонная терапия привлекает внимание как метод с высокой эффективностью, характеризующийся небольшой нагрузкой на организм и минимальным количеством побочных эффектов.Что касается комплекса Кутаисского международного университета, то он построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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