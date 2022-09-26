https://sputnik-georgia.ru/20220926/rtveli-2022-fermery-v-kakheti-zarabotali-bolee-60-millionov-dollarov-270788716.html

Ртвели 2022: фермеры в Кахети заработали более 60 миллионов долларов

Ртвели 2022: фермеры в Кахети заработали более 60 миллионов долларов

По данным на 26 сентября, больше всего винограда переработано в муниципалитете Кварели – 47,7 тысячи тонн 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T20:45+0400

2022-09-26T20:45+0400

2022-09-26T20:45+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

кахети

ртвели 2022

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали до 16 тысяч фермеров региона Кахети, заработав до 174 миллионов лари (61,7 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия). На данный момент Ртвели в активной фазе практически во всех районах, кроме Сагареджо, где собирать виноград начинают немного позже.К этому времени в координационном штабе зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, в переработке винограда на этом этапе приняли участие 225 из них, говорится в сообщении.По данным на 26 сентября, больше всего винограда переработано в муниципалитете Кварели – 47,7 тысячи тонн, 45 тысяч тонн в Гурджаани, 34 тысячи тонн в Телави, 20,3 тысячи тонн в Сигнаги, 11,1 тысячи в Лагодехи, 6,5 тысячи тонн в Ахмета, 6,5 тысячи тонн в Дедоплисцкаро и 3,7 тысячи тонн в Сагареджо.Суточная переработка винограда в пределах 8-9 тысяч тонн.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,9 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,4 цента).В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53,2 млн долларов).В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.

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