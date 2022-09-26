https://sputnik-georgia.ru/20220926/skolko-proderzhitsya-v-gruzii-teplaya-pogoda-270780004.html

Сколько продержится в Грузии теплая погода?

Сколько продержится в Грузии теплая погода?

Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшую неделю 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T16:15+0400

2022-09-26T16:15+0400

2022-09-26T16:15+0400

погода

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода продержится в Грузии до 3 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в дневное время составит +27, +32 градуса тепла, а в черноморских прибрежных районах +25, +30 градусов. В горных районах воздуха прогреется до +24, +29 градусов тепла.В Тбилиси на этой неделе будет теплая погода без осадков. Температура воздуха в дневное время составит +28, +30 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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