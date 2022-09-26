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Сколько продержится в Грузии теплая погода?
Сколько продержится в Грузии теплая погода?
Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшую неделю 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T16:15+0400
2022-09-26T16:15+0400
2022-09-26T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода продержится в Грузии до 3 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха в дневное время составит +27, +32 градуса тепла, а в черноморских прибрежных районах +25, +30 градусов. В горных районах воздуха прогреется до +24, +29 градусов тепла.В Тбилиси на этой неделе будет теплая погода без осадков. Температура воздуха в дневное время составит +28, +30 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости
Сколько продержится в Грузии теплая погода?
Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшую неделю
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода продержится в Грузии до 3 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха в дневное время составит +27, +32 градуса тепла, а в черноморских прибрежных районах +25, +30 градусов. В горных районах воздуха прогреется до +24, +29 градусов тепла.
В Тбилиси на этой неделе будет теплая погода без осадков. Температура воздуха в дневное время составит +28, +30 градусов тепла.