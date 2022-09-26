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Сколько зарабатывают в Грузии? Последние данные по регионам
Сколько зарабатывают в Грузии? Последние данные по регионам
Среднемесячная номинальная заработная плата в стране во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1% 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T07:01+0400
2022-09-26T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале 2022 года оказалась у жителей Тбилиси, а самая низкая – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Информацию распространяет Национальная служба статистики.Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1%, или 213,3 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 541,3 лари.Так, распределение заработной платы по регионам выглядит следующим образом:Согласно данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата у женщин составила 1 240,6 лари, что на 162,8 лари (15,1%) больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а среди мужчин 1 828,4 лари, рост – 268,5 лари (17,2%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси
Сколько зарабатывают в Грузии? Последние данные по регионам
Среднемесячная номинальная заработная плата в стране во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1%
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале 2022 года оказалась у жителей Тбилиси, а самая низкая – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Информацию распространяет
Национальная служба статистики.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1%, или 213,3 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 541,3 лари.
Так, распределение заработной платы по регионам выглядит следующим образом:
Город, регион
Среднемесячный оклад
Тбилиси
1802,1 лари
Мцхета-Мтианети
1394,4 лари
Квемо Картли
1 271,5 лари
АР Аджария
1 232,9 лари
Имерети
1 122,4 лари
Самегрело - Земо Сванети
1017,9 лари
Шида Картли
978,2 лари
Самцхе-Джавахети
959,9 лари
Кахети
957,9 лари
Гурия
946 лари
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
848,8 лари
Согласно данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата у женщин составила 1 240,6 лари, что на 162,8 лари (15,1%) больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а среди мужчин 1 828,4 лари, рост – 268,5 лари (17,2%).