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Сколько зарабатывают в Грузии? Последние данные по регионам

Сколько зарабатывают в Грузии? Последние данные по регионам

Среднемесячная номинальная заработная плата в стране во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1% 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T07:01+0400

2022-09-26T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале 2022 года оказалась у жителей Тбилиси, а самая низкая – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Информацию распространяет Национальная служба статистики.Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии во втором квартале 2022 года увеличилась на 16,1%, или 213,3 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 541,3 лари.Так, распределение заработной платы по регионам выглядит следующим образом:Согласно данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата у женщин составила 1 240,6 лари, что на 162,8 лари (15,1%) больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а среди мужчин 1 828,4 лари, рост – 268,5 лари (17,2%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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