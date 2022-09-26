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Сноуден получил российское гражданство указом Путина
Сноуден получил российское гражданство указом Путина
Соответствующий указ главы Российского государства опубликован на портале правовой информации 26.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе."Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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россия, в мире, новости, политика, эдвард сноуден, владимир путин, сша
россия, в мире, новости, политика, эдвард сноуден, владимир путин, сша

Сноуден получил российское гражданство указом Путина

21:33 26.09.2022 (обновлено: 21:40 26.09.2022)
© AFP 2022 / AFPTVЭдвард Сноуден говорит во время ужина с группой из четырех активистов в неизвестном месте. Кадры AFPTV
Эдвард Сноуден говорит во время ужина с группой из четырех активистов в неизвестном месте. Кадры AFPTV - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / AFPTV
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Соответствующий указ главы Российского государства опубликован на портале правовой информации
ТБИЛИСИ, 26 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе.
"Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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