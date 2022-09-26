https://sputnik-georgia.ru/20220926/snouden-poluchil-rossiyskoe-grazhdanstvo-ukazom-putina-270790585.html

Сноуден получил российское гражданство указом Путина

Сноуден получил российское гражданство указом Путина

Соответствующий указ главы Российского государства опубликован на портале правовой информации 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе."Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

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