https://sputnik-georgia.ru/20220926/tbilisoba-2022---podrobnaya-programma-meropriyatiy-270791588.html

Тбилисоба 2022 - Подробная программа мероприятий

Тбилисоба 2022 - Подробная программа мероприятий

С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октябрь, а не в конце месяца, как было принято ранее 26.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой.Предлагаем полную программ мероприятий:В Парке Рике:1 октября• Инсталляции: декорированная сцена, кинопоказ, выставка афиш,"Тбилисоба 2022", красочная инсталляция и гигантские игры;• Кафе Химерион;• Детские концерты, мероприятия и аттракционы;• предпринимательская ярмарка;• Гастрономическая зона;• Фестиваль сладостей;• спортивные активности;• Показ старых грузинских фильмов ("Мелодии Верийского квартала" (1973),"Куклы смеются" (1963), "Длинные светлые дни" (2013), "Цвет граната"(1968), Пиросмани (1969)(упомянутые фильмы будут показывать течение двух дней).2 октября19:00 – Концерт "Гуфи Ленда"1,2 октября в Легвтахеви11:00-20:00* Тематические инсталляции, посвященные тбилисским одописцам;* Разнообразные спектакли в исполнении актеров и реконструкция старого Тбилиси;* Долина, украшенная украшениями и букетами цветов на воде;* Водяная мельница, светильники и различные инсталляции.Площадь Орбелиани1, 2 октября11:00 - 22:00* Инсталляции;* Павильоны городов-побратимов и партнеров Тбилиси;* Стенд "История развития Тбилиси";* Тбилисская площадь на Атонели - (в течение двух дней территория будет оформлена в стиле старого Тбилиси, возрождая лучшие традиции. Также будет проходить театрализованное костюмированное представление);* Дневные детские развлекательные концерты;* Общественные обсуждения и беседы в тбилисских двориках;* Предпринимательская и фудзоны.19:00 – 22:00 часов* Музыкальные вечера - грузинские исполнители, группы с участием оркестраПлощадь Гудиашвили 1, 2 октября11:00 - 22:00 часов* Инсталляции ("Луна Мтацминда", "Большая газета", "Мелодии Верийского квартала", Уважаемые тбилисцы);Запланированные мероприятия в течение дня:* открытый кинотеатр;* "Тбилисское кафе";19:00 – 22:00 часов* Музыкальные вечера различных жанровПлощадь Европы1 октября, 20:00* Гала-концерт в Тбилиси;* Премьера музыкального спектакля "Шапка-невидимка" по мотивам известной пьесы Георгия Эристави.Дворец государственных церемоний2 октября, 20:00* Награждение и прием почетных тбилисцев.Церемония награждения почетных граждан Тбилиси будет иметь форму театрализованного представления с музыкальным сопровождением.Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октябрь, а не в конце месяца, как было принято ранее.

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