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Тест к Европейскому дню языков
Тест к Европейскому дню языков
26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков... 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T17:05+0400
2022-09-26T17:05+0400
2022-09-27T17:05+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
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Тест к Европейскому дню языков
17:05 26.09.2022 (обновлено: 17:05 27.09.2022)
26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.