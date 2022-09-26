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https://sputnik-georgia.ru/20220926/test-k-evropeyskomu-dnyu-yazykov-270813471.html
Тест к Европейскому дню языков
Тест к Европейскому дню языков
26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков... 26.09.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
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тесты, тесты
тесты, тесты

Тест к Европейскому дню языков

17:05 26.09.2022 (обновлено: 17:05 27.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Мейдан, площадь Горгасали и надпись - Я люблю Тбилиси
Вид на город Тбилиси - Мейдан, площадь Горгасали и надпись - Я люблю Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест.
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Между языками есть родственные отношения — они объединяются в группы и семьи. А какой из этих языков "одинок", не принадлежит ни к одной известной языковой семье?
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