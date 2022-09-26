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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 сентября до 2 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 сентября до 2 октября

Днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла, обещают метеорологи 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T09:59+0400

2022-09-26T09:59+0400

2022-09-26T09:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную, теплую и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 26 сентября, в столице теплая и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 8:13.Во вторник, 27 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:52. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50.В среду, 28 сентября, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 06:53. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:48.В четверг, 29 сентября, погода в столице Грузии будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:54. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 16 градусов, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:46.В пятницу, 30 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и теплая погода. Восход солнца будет в 06:55. Минимальная температура воздуха ночью будет 17 градусов, а днем – максимум 27 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:45.В субботу, 1 октября, в Тбилиси ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 06:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем воздух прогреется максимум до 27 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:43.В воскресенье, 2 октября, в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 24 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:41.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси