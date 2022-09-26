https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-gruzii-obyavili-konkurs-stsenariev-mini-serialov-270782836.html
В Грузии объявили конкурс сценариев мини-сериалов
В Грузии объявили конкурс сценариев мини-сериалов
Тема мини-сериала должна быть связана с новейшей историей Грузии, грузинским спортом или экранизацией литературного произведения 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T18:08+0400
2022-09-26T18:08+0400
2022-09-26T18:08+0400
тея цулукиани
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грузинское кино
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
национальный киноцентр грузии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии совместно с Национальным центром кинематографии Грузии объявило конкурс на создание сценариев многосерийных художественных фильмов.По условиям конкурса, тема мини-сериала должна быть связана с новейшей историей Грузии (XX-XXI в.), историей грузинского спорта или экранизацией грузинского литературного произведения.Конкурс объявляется на создание минимум трех и максимум пяти фильмов. Продолжительность каждой серии должна составлять примерно 45-60 минут. На создание лучшего сценария будет выделено максимум 50 тысяч лари (17,8 тысячи лари). Максимальный бюджет одной серии (сериала) составляет 10 тысяч лари (3,5 тысячи долларов).В конкурсе могут участвовать продюсер, являющийся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Для финансирования производства в 2023 году участникам проекта необходимо будет вместе с другой документацией представить доказательства финансового участия и/или сотрудничества со стороны телевидения или дистрибьютора (кинозала, цифровой площадки).Заявки принимаются до 21 октября 2022 года. Конкурсные проекты отправляются через программу Cinamatography Management System – CMS, которая размещена на официальном сайте Национального киноцентра. Там же есть видеоинструкция.Национальный киноцентр Грузии примет решение о количестве проектов для финансирования на основании рекомендации профильной комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тея цулукиани, грузия, новости, культура, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, национальный киноцентр грузии
тея цулукиани, грузия, новости, культура, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, национальный киноцентр грузии
В Грузии объявили конкурс сценариев мини-сериалов
Тема мини-сериала должна быть связана с новейшей историей Грузии, грузинским спортом или экранизацией литературного произведения
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии совместно с Национальным центром кинематографии Грузии объявило конкурс на создание сценариев многосерийных художественных фильмов.
Как отметила министр Тея Цулукиани, конкурс является первым этапом и направлен на создание и разработку сценариев. Второй этап предполагает финансирование кинопроизводства с начала 2023 года по сценариям, созданным в результате первого этапа.
По условиям конкурса, тема мини-сериала должна быть связана с новейшей историей Грузии (XX-XXI в.), историей грузинского спорта или экранизацией грузинского литературного произведения.
Конкурс объявляется на создание минимум трех и максимум пяти фильмов. Продолжительность каждой серии должна составлять примерно 45-60 минут.
На создание лучшего сценария будет выделено максимум 50 тысяч лари (17,8 тысячи лари). Максимальный бюджет одной серии (сериала) составляет 10 тысяч лари (3,5 тысячи долларов).
В конкурсе могут участвовать продюсер, являющийся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Для финансирования производства в 2023 году участникам проекта необходимо будет вместе с другой документацией представить доказательства финансового участия и/или сотрудничества со стороны телевидения или дистрибьютора (кинозала, цифровой площадки).
Заявки принимаются до 21 октября 2022 года. Конкурсные проекты отправляются через программу Cinamatography Management System – CMS, которая размещена на официальном сайте
Национального киноцентра. Там же есть видеоинструкция
.
Национальный киноцентр Грузии примет решение о количестве проектов для финансирования на основании рекомендации профильной комиссии.