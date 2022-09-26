https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-gruzii-vyrastut-komandirovochnye-270789915.html

В Грузии вырастут командировочные

В Грузии вырастут командировочные

Поправки, вместе с госсектором, будут действовать и для частного сектора 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение изменить размеры возмещения расходов в командировках как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает пресс-служба администрации правительства.Соответствующие поправки вносятся в постановление правительства, касающееся роста суточных расходов во время служебных командировок. Аналогичные поправки, вместе с госсектором, будут действовать и для частного сектора, они будут регулироваться на основании постановления уже Минфина.По информации министра, в основном будут три категории стран, исходя из уровня жизни в которых будут определены суточные в размере 45, 60 и 75 долларов, в среднем размер командировочных за пределами Грузии вырастит на 37%.Согласно поправкам, будут пересмотрены нормы оплаты гостиниц, которые вырастут примерно на столько же процентов.Хуцишвили отметил, что нынешние нормы действуют в стране уже много лет, и они не пересматривались, несмотря на то, что и в Грузии и во многих других странах ситуация изменилась.Постановление, по информации Хуцишвили, вступит в силу в ближайшие дни.

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грузия, новости, экономика, правительство грузии, министерство финансов грузии