https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-gruzii-za-povrezhdenie-skverov-budut-shtrafovat-270791231.html
В Грузии за повреждение скверов будут штрафовать
В Грузии за повреждение скверов будут штрафовать
За повреждение скверов физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари, юридическое - в размере одной тысячи лари 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T22:00+0400
2022-09-26T22:00+0400
2022-09-26T22:24+0400
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правительство грузии
штраф
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. За самовольное перекапывание и повреждение скверов в Грузии, а также их засорение строительными материалами устанавливаются штрафы.Подготовленные правительством соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений представлены парламенту на рассмотрение.По информации телеканала, согласно поправкам, за повреждение скверов, их засорение и невозвращение в первозданный вид физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари (70,9 доллара). Для юридического лица штраф определен в размере одной тысячи лари (около 355 долларов).Кроме того, с введением изменений, штрафам будут подлежать и нарушение и невыполнение условий, установленных уполномоченным органом для выполнения работ.Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, административный штраф предусмотрен за самовольные перекопки дворов, улиц и площадей и засыпку их строительными материалами.
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грузия, новости, общество, правительство грузии, штраф
грузия, новости, общество, правительство грузии, штраф
В Грузии за повреждение скверов будут штрафовать
22:00 26.09.2022 (обновлено: 22:24 26.09.2022)
За повреждение скверов физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари, юридическое - в размере одной тысячи лари
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. За самовольное перекапывание и повреждение скверов в Грузии, а также их засорение строительными материалами устанавливаются штрафы.
Подготовленные правительством соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений представлены парламенту на рассмотрение.
По информации телеканала, согласно поправкам, за повреждение скверов, их засорение и невозвращение в первозданный вид физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари (70,9 доллара). Для юридического лица штраф определен в размере одной тысячи лари (около 355 долларов).
Согласно проекту поправок, аналогичный поступок, совершенный в зоне культурного наследия, будет наказываться штрафом в одну тысячу лари для физических лиц, для юридических лиц эта сумма в три раза больше – 3 тысячи лари (более 1 тысячи долларов).
Кроме того, с введением изменений, штрафам будут подлежать и нарушение и невыполнение условий, установленных уполномоченным органом для выполнения работ.
Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, административный штраф предусмотрен за самовольные перекопки дворов, улиц и площадей и засыпку их строительными материалами.