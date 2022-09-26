https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-gruzii-za-povrezhdenie-skverov-budut-shtrafovat-270791231.html

В Грузии за повреждение скверов будут штрафовать

В Грузии за повреждение скверов будут штрафовать

За повреждение скверов физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари, юридическое - в размере одной тысячи лари 26.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. За самовольное перекапывание и повреждение скверов в Грузии, а также их засорение строительными материалами устанавливаются штрафы.Подготовленные правительством соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений представлены парламенту на рассмотрение.По информации телеканала, согласно поправкам, за повреждение скверов, их засорение и невозвращение в первозданный вид физическое лицо будет караться штрафом в размере 200 лари (70,9 доллара). Для юридического лица штраф определен в размере одной тысячи лари (около 355 долларов).Кроме того, с введением изменений, штрафам будут подлежать и нарушение и невыполнение условий, установленных уполномоченным органом для выполнения работ.Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, административный штраф предусмотрен за самовольные перекопки дворов, улиц и площадей и засыпку их строительными материалами.

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