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В школе в Ижевске произошла стрельба: есть жертвы

В школе в Ижевске произошла стрельба: есть жертвы

Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T13:39+0400

2022-09-26T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число погибших в ходе стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек – убиты дети и взрослые, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.До этого было известно о девяти жертвах.Утром 26 сентября неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.Cообщается, что медпомощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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