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В школе в Ижевске произошла стрельба: есть жертвы
В школе в Ижевске произошла стрельба: есть жертвы
Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T13:39+0400
2022-09-26T13:39+0400
2022-09-26T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Число погибших в ходе стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек – убиты дети и взрослые, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.До этого было известно о девяти жертвах.Утром 26 сентября неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.Cообщается, что медпомощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, происшествия, стрельба в школе
россия, новости, в мире, происшествия, стрельба в школе
В школе в Ижевске произошла стрельба: есть жертвы
13:39 26.09.2022 (обновлено: 14:07 26.09.2022)
Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Число погибших в ходе стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек – убиты дети и взрослые, сообщили РИА Новости
в пресс-службе СК.
"Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", – сказали в ведомстве.
До этого было известно о девяти жертвах.
Утром 26 сентября неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.
Cообщается, что медпомощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.
Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.