https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-tbilisi-startuet-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival--programma-270743001.html

В Тбилиси стартует международный театральный фестиваль – ПРОГРАММА

В Тбилиси стартует международный театральный фестиваль – ПРОГРАММА

В программе много комедий, трагедий и драм от культовых драматургов разных стран, ну в общем, все для театроманов 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T10:31+0400

2022-09-26T10:31+0400

2022-09-26T10:31+0400

тбилисский международный театральный фестиваль

международный театральный фестиваль комедии

культура

грузия

новости

темур чхеидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0a/261954408_0:26:1741:1005_1920x0_80_0_0_388d52e8578a1d776e9dbad7044d663e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль, который пройдет в столице Грузии с 26 сентября по 10 октября 2022 года, посвятят памяти выдающегося театрального режиссера Темура Чхеидзе. В этом году в фестивале принимают участие театральные труппы и коллективы из Германии, Франции, Ирана, Японии, Грузии и Украины.ПРОГРАММАМеждународная программа:26, 27 сентября – "Танец смерти" (Dance Macabre)27, 28 сентября – "Дома клоунов" (Сlownes' Houses)4, 5 октября – "Лебенсраум" (Lebenraum)7 октября – "Я женщина, ты cлышишь меня?/ من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ "9, 10 октября – "Дискретные фигуры" (Discrete Figures)Начало всех спектаклей в 20:00 по тбилисскому времени. Грузинская программа28 сентября, 16:00 - "Сын"28 сентября, 17:00, 29 сентября, 20:00 - "Медея S01E06"28 сентября, 20:00 - "Ханума"28 сентября, 20:00 - "3+3"29 сентября, 13:00 - "Дом для троих, или Опасная мечта"29 сентября, 16:00 - "Приходи и уходи"29 сентября, 17:00 - "Выход"29 сентября, 17:00 - "Симуляция болезни"29 сентября, 18:00 - "Аллеи любви"29 сентября, 19:00, 30 сентября, 20:00 - "Царь Эдип"28 сентября, 20:00, 29 сентября, 20:00 - "Боги"30 сентября, 13:00 - "Мне трудно об этом говорить"30 сентября, 16:00 - "Отец вешается в лесу"30 сентября, 17:00 - "В баре гостинице"30 сентября, 18:00 - "Крейцерова соната"30 сентября, 19:00 - "Привидения"30 сентября, 20:00 - "Гамлет/машина"30 сентября, 20:00 - "Летние жуки кусают нас даже в ноябре"30 сентября, 20:30 - "Осень слуг"1 октября, 12:30 - "Маркет"1 октября, 15:00 - "Чайка"1, 2 октября, 16:00 - "Отелло" (кукольный спектакль)1, 2 октября, 17:00, 20:00 - "Мертвые псы"1 октября, 18:00 - "Безликий"1 октября, 19:00 - "Речитатив в городе" 1, 2 октября, 19:00 - "Чайка"1 октября, 20:00 - "Марина Ревия"1 октября, 20:30 - "Преступление и наказание"2 октября, 12:00 - "Инцидент в метро"2 октября, 13:00 - "Марина Ревия"2 октября, 16:00 - "Новеллы из жизни, или Диги-диги, бум-бум, пуци-пуци"2 октября, 17:00 - "Три лица жизни"2 октября, 18:00 - "Венецианский купец"2 октября, 19:00 - "Отелло"2 октября, 19:00 - "Альфред и Виолетта"2 октября, 20:00 - "Таинственные вариации"Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы.Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский международный театральный фестиваль, международный театральный фестиваль комедии, культура, грузия, новости, темур чхеидзе