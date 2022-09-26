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https://sputnik-georgia.ru/20220926/v-tbilisi-startuet-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival--programma-270743001.html
В Тбилиси стартует международный театральный фестиваль – ПРОГРАММА
В Тбилиси стартует международный театральный фестиваль – ПРОГРАММА
В программе много комедий, трагедий и драм от культовых драматургов разных стран, ну в общем, все для театроманов 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T10:31+0400
2022-09-26T10:31+0400
тбилисский международный театральный фестиваль
международный театральный фестиваль комедии
культура
грузия
новости
темур чхеидзе
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль, который пройдет в столице Грузии с 26 сентября по 10 октября 2022 года, посвятят памяти выдающегося театрального режиссера Темура Чхеидзе. В этом году в фестивале принимают участие театральные труппы и коллективы из Германии, Франции, Ирана, Японии, Грузии и Украины.ПРОГРАММАМеждународная программа:26, 27 сентября – "Танец смерти" (Dance Macabre)27, 28 сентября – "Дома клоунов" (Сlownes' Houses)4, 5 октября – "Лебенсраум" (Lebenraum)7 октября – "Я женщина, ты cлышишь меня?/ من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ "9, 10 октября – "Дискретные фигуры" (Discrete Figures)Начало всех спектаклей в 20:00 по тбилисскому времени. Грузинская программа28 сентября, 16:00 - "Сын"28 сентября, 17:00, 29 сентября, 20:00 - "Медея S01E06"28 сентября, 20:00 - "Ханума"28 сентября, 20:00 - "3+3"29 сентября, 13:00 - "Дом для троих, или Опасная мечта"29 сентября, 16:00 - "Приходи и уходи"29 сентября, 17:00 - "Выход"29 сентября, 17:00 - "Симуляция болезни"29 сентября, 18:00 - "Аллеи любви"29 сентября, 19:00, 30 сентября, 20:00 - "Царь Эдип"28 сентября, 20:00, 29 сентября, 20:00 - "Боги"30 сентября, 13:00 - "Мне трудно об этом говорить"30 сентября, 16:00 - "Отец вешается в лесу"30 сентября, 17:00 - "В баре гостинице"30 сентября, 18:00 - "Крейцерова соната"30 сентября, 19:00 - "Привидения"30 сентября, 20:00 - "Гамлет/машина"30 сентября, 20:00 - "Летние жуки кусают нас даже в ноябре"30 сентября, 20:30 - "Осень слуг"1 октября, 12:30 - "Маркет"1 октября, 15:00 - "Чайка"1, 2 октября, 16:00 - "Отелло" (кукольный спектакль)1, 2 октября, 17:00, 20:00 - "Мертвые псы"1 октября, 18:00 - "Безликий"1 октября, 19:00 - "Речитатив в городе" 1, 2 октября, 19:00 - "Чайка"1 октября, 20:00 - "Марина Ревия"1 октября, 20:30 - "Преступление и наказание"2 октября, 12:00 - "Инцидент в метро"2 октября, 13:00 - "Марина Ревия"2 октября, 16:00 - "Новеллы из жизни, или Диги-диги, бум-бум, пуци-пуци"2 октября, 17:00 - "Три лица жизни"2 октября, 18:00 - "Венецианский купец"2 октября, 19:00 - "Отелло"2 октября, 19:00 - "Альфред и Виолетта"2 октября, 20:00 - "Таинственные вариации"Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы.Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисский международный театральный фестиваль, международный театральный фестиваль комедии, культура, грузия, новости, темур чхеидзе
тбилисский международный театральный фестиваль, международный театральный фестиваль комедии, культура, грузия, новости, темур чхеидзе

В Тбилиси стартует международный театральный фестиваль – ПРОГРАММА

10:31 26.09.2022
© Facebook / Marjanishvili TheatreСпектакль "Преступление и наказание" в Театре Марджанишвили
Спектакль Преступление и наказание в Театре Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2022
© Facebook / Marjanishvili Theatre
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В программе много комедий, трагедий и драм от культовых драматургов разных стран, ну в общем, все для театроманов
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль, который пройдет в столице Грузии с 26 сентября по 10 октября 2022 года, посвятят памяти выдающегося театрального режиссера Темура Чхеидзе.
В этом году в фестивале принимают участие театральные труппы и коллективы из Германии, Франции, Ирана, Японии, Грузии и Украины.

ПРОГРАММА

© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью
Тбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Тбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Международная программа:
26, 27 сентября – "Танец смерти" (Dance Macabre)
Ле Приу – Национальный драматургический центр Нормандии/Дах театр (Украина, Франция)
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный театр им. В. Абашидзе;
27, 28 сентября – "Дома клоунов" (Сlownes' Houses)
Театр кукол Мэрлин (Германия)
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Чердак);
4, 5 октября – "Лебенсраум" (Lebenraum)
Компания Джакоба Ахлбома (Нидерланды)
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
© Sputnik / Denis AslanovТеатр Марджанишвили
Театр Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Театр Марджанишвили
© Sputnik / Denis Aslanov
7 октября – "Я женщина, ты cлышишь меня?/ من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ "
Театральная группа "Праксис" (Иран)
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
9, 10 октября – "Дискретные фигуры" (Discrete Figures)
"Абстракт Энджайн Ко" (Япония)
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена).
Начало всех спектаклей в 20:00 по тбилисскому времени.
Грузинская программа
© Facebook / Marjanishvili TheatreСпектакль "Преступление и наказание" в Театре Марджанишвили
Спектакль Преступление и наказание в Театре Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Преступление и наказание" в Театре Марджанишвили
© Facebook / Marjanishvili Theatre
28 сентября, 16:00 - "Сын"
Режиссер: Давид Чхартишвили
Театр: Государственный профессиональный драматический театр им. Г. Эристави
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. Ш. Руставели;
28 сентября, 17:00, 29 сентября, 20:00 - "Медея S01E06"
Режиссер: Паата Циколия
Театр: Театр королевского квартала
Сцена: Театр королевского квартала;
28 сентября, 20:00 - "Ханума"
Режиссер: Александрэ Элошвили
Театр: Зестафонский профессиональный государственный драмтеатр им. театр им. У. Чхеидзе
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена).
28 сентября, 20:00 - "3+3"
Режиссер: Иоанэ (Вано) Хуцишвили
Театр: Озургетский профессиональный государственный драмтеатр им. им. А. Цуцунава
Сцена: Тбилисский государственный театр киноактера им. М. Туманишвили;
29 сентября, 13:00 - "Дом для троих, или Опасная мечта"
Режиссер: Гиорги Гонгадзе
Театр: Театр синтеза
Сцена: Тбилисский театр шелка;
29 сентября, 16:00 - "Приходи и уходи"
Режиссер: Бесик Купреишвили
Театр: Театр пальцев
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Чердак);
29 сентября, 17:00 - "Выход"
Режиссер: Михеил Чарквиани
Театр: Открытое пространство
Сцена: Открытое пространство;
29 сентября, 17:00 - "Симуляция болезни"
Режиссер: Саба Асламазишвили
Театр: Чиатурский профессиональный государственный драмтеатр им. А. Церетели
Сцена: Открытое пространство;
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
© Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили
Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
29 сентября, 18:00 - "Аллеи любви"
Режиссер: Автандил Варсимашвили
Театр: Тбилисский государственный академический русский драмтеатр им. А. Грибоедова
Сцена: Тбилисский государственный академический русский драмтеатр им. А. Грибоедова;
29 сентября, 19:00, 30 сентября, 20:00 - "Царь Эдип"
Режиссер: Давид Доиашвили
Театр: Новый театр Тбилисского государственного профессионального театра им. В. Абашидзе
Сцена: Новый театр Тбилисского государственного профессионального театра им. В. Абашидзе;
28 сентября, 20:00, 29 сентября, 20:00 - "Боги"
Режиссер: Саба Асламазишвили
Театр: Театральная компания "Хвлики"
Сцена: Театральная компания "Хвлики";
30 сентября, 13:00 - "Мне трудно об этом говорить"
Режиссер: Сосо Немсадзе
Театр: Руставский профессиональный муниципальный драмтеатр им. Г. Лорткипанидзе
Сцена: Руставский профессиональный муниципальный драмтеатр им. Г. Лорткипанидзе;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
30 сентября, 16:00 - "Отец вешается в лесу"
Режиссер: Давид Хорбаладзе
Театр: Новый фестиваль драмы Тбилиси
Сцена: Открытое пространство;
30 сентября, 17:00 - "В баре гостинице"
Режиссер: Тата Попиашвили
Театр: Потийский профессиональный государственный театр им. В. Гуния
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драмтеатр им. Ш. Руставели;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
30 сентября, 18:00 - "Крейцерова соната"
Режиссер: Леван Цуладзе, Темо Куправа
Театр: Тбилисский профессиональный государственный драмтеатр им. К. Марджанишвили
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FBСпектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
Спектакль Крейцерова соната Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FB
30 сентября, 19:00 - "Привидения"
Режиссер: Саба Асламазишвили
Театр: Свободный театр
Сцена: Свободный театр;
30 сентября, 20:00 - "Гамлет/машина"
Режиссер: Зураб Гецадзе
Театр: Тбилисский профессиональный государственный театр киноактера им. М. Туманившили
Сцена: Тбилисский профессиональный государственный театр киноактера им. М. Туманишвили;
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль Гамлет / машина Театра киноактера Туманишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB
30 сентября, 20:00 - "Летние жуки кусают нас даже в ноябре"
Режиссер: Нино Маглакелидзе
Театр: Потийский профессиональный государственный театр им. В. Гуния
Сцена: Тбилисский театр на Атонели;
30 сентября, 20:30 - "Осень слуг"
Режиссер: Нино Харатишвили
Театр: Театр королевскоо квартала
Сцена: Театр королевскоо квартала;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
1 октября, 12:30 - "Маркет"
Режиссер: Тинатин Цуладзе
Театр: Городской театр
Сцена: Городской театр;
1 октября, 15:00 - "Чайка"
Режиссер: Андро Енукидзе
Театр: Батумский профессиональный государственный драмтеатр им. И. Чавчавадзе
Сцена: Тбилисский государственный академический русский драмтеатр им. А. Грибоедова;
© сourtesy of Vaso Abashidze, State New TheatreАфиша спектакля "Чайка" Нового театра им. В. Абашидзе
Афиша спектакля Чайка Нового театра им. В. Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Афиша спектакля "Чайка" Нового театра им. В. Абашидзе
© сourtesy of Vaso Abashidze, State New Theatre
1, 2 октября, 16:00 - "Отелло" (кукольный спектакль)
Режиссер: Гия Маргания, Димитри Хвтисиашвили
Театр: Тбилисский государственный театр юного зрителя им Н. Думбадзе
Сцена: Тбилисский государственный театр юного зрителя им Н. Думбадзе;
1, 2 октября, 17:00, 20:00 - "Мертвые псы"
Режиссер: Давид Хорбаладзе
Театр: Театр королевского квартала
Сцена: Театр королевского квартала;
© Courtesy of Royal District TheatreСпектакль "Мертвые псы" по Юну Фоссе, Театр королевского квартала
Спектакль Мертвые псы по Юну Фоссе, Театр королевского квартала - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Мертвые псы" по Юну Фоссе, Театр королевского квартала
© Courtesy of Royal District Theatre
1 октября, 18:00 - "Безликий"
Режиссер: Николоз Сабашвили
Театр: Тбилисский профессиональный государственный театр кукол им. Г. Микеладзе
Сцена: Театр королевского квартала;

1 октября, 19:00 - "Речитатив в городе"
Режиссер: Каха Бакурадзе
Театр: Театр движения Кахи Бакурадзе
Сцена: Театр движения Кахи Бакурадзе;
1, 2 октября, 19:00 - "Чайка"
Режиссер: Давид Доиашвили
Театр: Новый театр Тбилисского государственного профессионального театра Васа Абашидзе
Сцена: Новый театр Тбилисского государственного профессионального театра Васа Абашидзе;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
1 октября, 20:00 - "Марина Ревия"
Режиссер: Ника Чикваидзе
Театр: Потийский профессиональный государственный театр им. В. Гуния
Сцена: Театр на Атонели;
1 октября, 20:30 - "Преступление и наказание"
Режиссер: Леван Цуладзе, Темо Куправа
Театр: Тбилисский профессиональный государственный драмтеатр им. К. Марджанишвили
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
© Facebook / Marjanishvili TheatreСпектакль "Преступление и наказание" в Театре Марджанишвили
Спектакль Преступление и наказание в Театре Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Преступление и наказание" в Театре Марджанишвили
© Facebook / Marjanishvili Theatre
2 октября, 12:00 - "Инцидент в метро"
Режиссер: Леван Цуладзе, Темо Куправа
Театр: Тбилисский профессиональный государственный драмтеатр им. К. Марджанишвили
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
2 октября, 13:00 - "Марина Ревия"
Режиссер: Гога Хвичия
Театр: Марнеульское муниципальное культурное, клубное, библиотечное и музейное объединение "Центр культуры"
Сцена: Дом театра им. А. Хорава;
2 октября, 16:00 - "Новеллы из жизни, или Диги-диги, бум-бум, пуци-пуци"
Режиссер: Лаша Шерозия
Театр: Зугдидский профессиональный государственный драмтеатр им. Ш. Дадиани
Сцена: Тбилисский государственный театр киноактера им. М. Туманишвили;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
2 октября, 17:00 - "Три лица жизни"
Режиссер: Сандро Калададзе
Театр: Театральная компания "Хараки"
Сцена: Театральная компания "Хараки";
2 октября, 18:00 - "Венецианский купец"
Режиссер: Роберт Стуруа, Гиорги Шалуташвили
Театр: Телавский профессиональный государственный драмтеатр Важа-Пшавела
Сцена: Национальный театр им. Ш. Руставели;
© Courtesy of Tbilisi International Festival of TheatreСпектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакли в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля
© Courtesy of Tbilisi International Festival of Theatre
2 октября, 19:00 - "Отелло"
Режиссер: Автандил Варсимашвили
Театр: Свободный театр
Сцена: Свободный театр;
2 октября, 19:00 - "Альфред и Виолетта"
Режиссер: Лео Габриадзе
Театр: Театр марионеток Габриадзе
Сцена: Театр марионеток Габриадзе;
© Facebook / Gabriadze TheatreСпектакль "Альфред и Виолетта" в Театре марионеток Резо Габриадзе
Спектакль Альфред и Виолетта в Театре марионеток Резо Габриадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
Спектакль "Альфред и Виолетта" в Театре марионеток Резо Габриадзе
© Facebook / Gabriadze Theatre
2 октября, 20:00 - "Таинственные вариации"
Режиссер: Темур Чхеидзе
Театр: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили
Сцена: Тбилисский государственный профессиональный драматический театр им. К. Марджанишвили (Большая сцена);
Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы.
Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.
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