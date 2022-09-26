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В Тбилиси ждут президента World Rugbу

В Тбилиси ждут президента World Rugbу

Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T07:31+0400

2022-09-26T07:31+0400

2022-09-26T07:31+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Международного совета регби Билл Бомонт посетит Грузию с официальным визитом 26 сентября, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани.Международный совет регби World Rugbу – главная руководящая организация в регби-15 и регби-7.Изначально в состав органа вошли представители трех регбийных союзов – Ирландии, Уэльса и Шотландии. Английский регбийный союз участвует в деятельности органа с 1890 года. Свое нынешнее название совет получил в 1998 году. Штаб-квартира органа расположена в Дублине (Ирландия) .В состав совета входят 99 постоянных и 20 ассоциированных членов. Организация осуществляет проведение чемпионата мира – наиболее прибыльного состязания в мире регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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