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В Тбилиси ждут президента World Rugbу
В Тбилиси ждут президента World Rugbу
Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T07:31+0400
2022-09-26T07:31+0400
2022-09-26T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Международного совета регби Билл Бомонт посетит Грузию с официальным визитом 26 сентября, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани.Международный совет регби World Rugbу – главная руководящая организация в регби-15 и регби-7.Изначально в состав органа вошли представители трех регбийных союзов – Ирландии, Уэльса и Шотландии. Английский регбийный союз участвует в деятельности органа с 1890 года. Свое нынешнее название совет получил в 1998 году. Штаб-квартира органа расположена в Дублине (Ирландия) .В состав совета входят 99 постоянных и 20 ассоциированных членов. Организация осуществляет проведение чемпионата мира – наиболее прибыльного состязания в мире регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, ираклий гарибашвили, тея цулукиани, тбилиси, ирландия, уэльс, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, союз регби грузии
спорт, грузия, новости, ираклий гарибашвили, тея цулукиани, тбилиси, ирландия, уэльс, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, союз регби грузии
В Тбилиси ждут президента World Rugbу
Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Международного совета регби Билл Бомонт посетит Грузию с официальным визитом 26 сентября, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.
"Визит такой представительной делегации связан с недавними успешными реформами, проведенными Союзом регби Грузии, и высокими результатами национальной сборной Грузии", – говорится в сообщении Союза регби Грузии.
Вместе с высокопоставленными чиновниками он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром спорта Теей Цулукиани.
Международный совет регби World Rugbу – главная руководящая организация в регби-15 и регби-7.
Изначально в состав органа вошли представители трех регбийных союзов – Ирландии, Уэльса и Шотландии. Английский регбийный союз участвует в деятельности органа с 1890 года. Свое нынешнее название совет получил в 1998 году. Штаб-квартира органа расположена в Дублине (Ирландия) .
В состав совета входят 99 постоянных и 20 ассоциированных членов. Организация осуществляет проведение чемпионата мира – наиболее прибыльного состязания в мире регби.