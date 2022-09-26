https://sputnik-georgia.ru/20220926/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2022-istoriya-prazdnika-molitvy-270778561.html

Воздвижение Креста Господня 2022: история праздника, молитвы

Воздвижение Креста Господня 2022: история праздника, молитвы

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православная церковь ежегодно отмечает 27 сентября - это один из 12 главных праздников церковного календаря

2022-09-26T15:17+0400

2022-09-26T15:17+0400

2022-09-26T15:17+0400

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Праздник, посвященный Кресту Спасителя, на котором Христос страдал и умер, символ поднятия из земли Креста после того, как там его обнаружили.Язычники, после распятия и воскрешения Спасителя, чтобы стереть из памяти людей воспоминания об этом событии, засыпали Голгофу и Гроб Господень землей, а на их месте построили языческий храм.Величайшую святыня христианства обрели через 300 лет, при Константине Великом (306-337).Историю Воздвижения Креста Господня и какие молитвы читают в праздник, читайте в Sputnik Грузия.Воздвижение Креста ГосподняРавноапостольный Константин, объявив христианство, гонимое римскими императорами, государственной религией, решил на месте рождения, страданий и воскресения Христа построить храмы и найти Крест, на котором Его распяли.С этой целью мать императора – равноапостольная Елена – отправилась в 326 году в Иерусалим. После долгих поисков, при помощи престарелого еврея по имени Иуда, выяснилось, что святыня брошена в одной пещере, заваленной землей и мусором, под языческим храмом.Храм, по приказу святой Елены, разрушили и откопали пещеру, в которой нашли три креста и лежащую от них отдельно дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, царь Иудейский".Кресты один за другим подносили к тяжело больной женщине, чтобы выяснить, который из них есть Крест Господень. Когда возложили третий крест на женщину, то произошло чудо – она сразу же выздоровела.По преданию, в это время мимо несли умершего для погребения. Покойник ожил, когда на него возложили третий крест. Так Господь показал животворящую силу Креста Спасителя.На месте обретения Креста Господня собралось множество людей, и чтобы все смогли увидеть святыню, Патриарх Макарий, вместе с другими духовными лицами, стал Крест высоко поднимать или воздвигать, как говорили раньше. Так произошло название праздника.История праздникаВоздвижение Креста Господня праздновать начали одновременно с самим событием, ему посвященным. Во всех православных храмах в праздник проходят праздничные службы – Крест во время литургии торжественно выносят из алтаря на середину храма для поклонения.Воздвижение Креста Господня имеет один день предпразднства и семь – попразднства. Отдание праздника отмечают 4 октября. Суббота и воскресенье (Неделя), предшествующие празднику Воздвижения, называют субботой и Неделей перед Воздвижением.В день Воздвижения Креста Господня установлен строгий пост – в праздник дозволяется пища с растительным маслом.Святыня оставалась у иноземцев 14 лет. Крест Господень вернул в Иерусалим император Ираклий в 628 году, когда, одержал победу над персами. Дальнейшая судьба святыни достоверно неизвестна. Говорят, что Крест Господень, разделив на части, разнесли по всему миру.Часть Креста Господня по сей день покоится в греческом храме Воскресения в Иерусалиме.Икона Воздвижения КрестаЭтот святой образ известен своими чудотворными способностями – молитва перед ним помогает вылечиться даже от хронических или неизлечимых болезней, говорят верующие.В частности, искренние молитвы перед иконой Воздвижения Креста лечат бесплодие, больные суставы и кости, зубную боль, хронические мигрени и так далее.Молитвы Кресту ГосподнюМолитва перваяКресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.Молитва втораяО Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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воздвижение креста господня 2022 история праздника молитвы