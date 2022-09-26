https://sputnik-georgia.ru/20220926/vse-zhdut-ot-nas-tolko-pobedy-villi-sanol-rasskazal-o-predstoyaschey-igre-s-gibraltarom-270769991.html
"Все ждут от нас только победы": Вилли Саньоль рассказал о предстоящей игре с Гибралтаром
"Все ждут от нас только победы": Вилли Саньоль рассказал о предстоящей игре с Гибралтаром
Cегодня грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T11:57+0400
2022-09-26T11:57+0400
2022-09-26T12:04+0400
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
тбилиси
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1a/270769609_0:66:1441:876_1920x0_80_0_0_387fcf5e3d8c1356ac3fec9628e200c0.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Болельщики сборной Грузии по футболу ждут от команды только победы в матче с командой Гибралтара, рассказал наставник сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции после предматчевой тренировки.Сборная Грузии в пятницу в матче группового турнира Лиги наций обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. В понедельник грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара. Начало игры в 22:45 по тбилисскому времени.По словам тренера, в состав к матчу с Гибралтаром будут внесены изменения."Впереди у нас важная встреча. Я здесь, чтобы всегда подбирать лучший состав, потому что главная цель для нас – победа. Конечно, будут некоторые изменения по сравнению с прошлым матчем, но не стоит ожидать смены 11 игроков", – сказал Саньоль.По словам французского наставника сборной Грузии, команда в хорошей форме и в ней позитивный настрой, и это благодаря игрокам. А благодаря хорошей игре легионеров сборной – в своих клубах Хвичи Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Георгия Мамардашвили грузинскому футболу за рубежом стали уделять больше внимания.Как отметил Вилли Саньоль, команда сыграет хорошо и на искусственном покрытии. "Конечно, на искусственном покрытии мяч движется иначе, но это не должно стать решающим фактором в матче", – отметил Саньоль.Грузия с 13 очками занимает первое место в группе 4 лиги C, Северная Македония с 7 очками – на второй строчке. Команда Вилли Саньоля обеспечила себе переход в Лигу В.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1a/270769609_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_7bf55b570d13c29a13392d4a4cff04d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, футбол
"Все ждут от нас только победы": Вилли Саньоль рассказал о предстоящей игре с Гибралтаром
11:57 26.09.2022 (обновлено: 12:04 26.09.2022)
Cегодня грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Болельщики сборной Грузии по футболу ждут от команды только победы в матче с командой Гибралтара, рассказал наставник сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции после предматчевой тренировки.
Сборная Грузии в пятницу в матче группового турнира Лиги наций обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. В понедельник грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара. Начало игры в 22:45 по тбилисскому времени.
"Все ждут от нас победы, в том числе и я. Но в футболе нужно доказывать свои способности в каждой игре. И чтобы продолжить эту позитивную серию, мы должны работать так же усердно, как и в последние 18 месяцев", – сказал Саньоль.
По словам тренера, в состав к матчу с Гибралтаром будут внесены изменения.
"Впереди у нас важная встреча. Я здесь, чтобы всегда подбирать лучший состав, потому что главная цель для нас – победа. Конечно, будут некоторые изменения по сравнению с прошлым матчем, но не стоит ожидать смены 11 игроков", – сказал Саньоль.
По словам французского наставника сборной Грузии, команда в хорошей форме и в ней позитивный настрой, и это благодаря игрокам. А благодаря хорошей игре легионеров сборной – в своих клубах Хвичи Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Георгия Мамардашвили грузинскому футболу за рубежом стали уделять больше внимания.
Как отметил Вилли Саньоль, команда сыграет хорошо и на искусственном покрытии. "Конечно, на искусственном покрытии мяч движется иначе, но это не должно стать решающим фактором в матче", – отметил Саньоль.
Грузия с 13 очками занимает первое место в группе 4 лиги C, Северная Македония с 7 очками – на второй строчке. Команда Вилли Саньоля обеспечила себе переход в Лигу В.