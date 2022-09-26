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"Все ждут от нас только победы": Вилли Саньоль рассказал о предстоящей игре с Гибралтаром

"Все ждут от нас только победы": Вилли Саньоль рассказал о предстоящей игре с Гибралтаром

Cегодня грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара 26.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Болельщики сборной Грузии по футболу ждут от команды только победы в матче с командой Гибралтара, рассказал наставник сборной Вилли Саньоль на пресс-конференции после предматчевой тренировки.Сборная Грузии в пятницу в матче группового турнира Лиги наций обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. В понедельник грузинская команда проведет последний матч группы против аутсайдера команды Гибралтара. Начало игры в 22:45 по тбилисскому времени.По словам тренера, в состав к матчу с Гибралтаром будут внесены изменения."Впереди у нас важная встреча. Я здесь, чтобы всегда подбирать лучший состав, потому что главная цель для нас – победа. Конечно, будут некоторые изменения по сравнению с прошлым матчем, но не стоит ожидать смены 11 игроков", – сказал Саньоль.По словам французского наставника сборной Грузии, команда в хорошей форме и в ней позитивный настрой, и это благодаря игрокам. А благодаря хорошей игре легионеров сборной – в своих клубах Хвичи Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Георгия Мамардашвили грузинскому футболу за рубежом стали уделять больше внимания.Как отметил Вилли Саньоль, команда сыграет хорошо и на искусственном покрытии. "Конечно, на искусственном покрытии мяч движется иначе, но это не должно стать решающим фактором в матче", – отметил Саньоль.Грузия с 13 очками занимает первое место в группе 4 лиги C, Северная Македония с 7 очками – на второй строчке. Команда Вилли Саньоля обеспечила себе переход в Лигу В.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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