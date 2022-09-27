https://sputnik-georgia.ru/20220927/aktery-iz-irana-ne-smogut-priekhat-na-festival-v-tbilisi-iz-za-besporyadkov-na-rodine-270806899.html

Актеры из Ирана не смогут приехать на фестиваль в Тбилиси из-за беспорядков на родине

Актеры из Ирана не смогут приехать на фестиваль в Тбилиси из-за беспорядков на родине

Беспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах иранских городов после смерти Махсы Амини 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T16:18+0400

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2022-09-27T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Иранские актеры на смогут выступить на Тбилисском международном театральном фестивале из-за беспорядков на родине, говорится в сообщении администрации грузинского фестиваля.Театральная группа "Праксис" должна была выступить на фестивале в Тбилиси 7 октября. Планировалось, что труппа представит грузинскому зрителю спектакль "Я женщина, ты понимаешь меня? (من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ "). Руководители театрального фестиваля опубликовали и письмо иранской труппы. В нем сообщается, что из-за беспорядков в стране не работает интернет, с перебоями работает и мобильная связь."Нам очень грустно из-за этого. Но мы даже не можем найти друг друга, потому что иногда не работает мобильная связь", - пишет один из иранских актеров. Как сообщают в администрации, фестиваль поддерживает самоотверженность иранских женщин "во имя света, будущего, свободы и перспективы". "Тем, кто приобрел абонементы и билеты на этот спектакль, к сожалению, придется вернуть билеты. Билеты, купленные в кассе, можно вернуть в кассе театра Марджанишвили, с 3 по 7 октября. Билеты, купленные онлайн, будут возвращены с сайта biletebi.ge", - говорится в их сообщении.Беспорядки в ИранеБеспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В соцсетях активно появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. На улицах разбиты десятки машин скорой помощи.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители Тегерана обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Тем временем президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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