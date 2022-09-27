https://sputnik-georgia.ru/20220927/aktery-iz-irana-ne-smogut-priekhat-na-festival-v-tbilisi-iz-za-besporyadkov-na-rodine-270806899.html
Актеры из Ирана не смогут приехать на фестиваль в Тбилиси из-за беспорядков на родине
Актеры из Ирана не смогут приехать на фестиваль в Тбилиси из-за беспорядков на родине
Беспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах иранских городов после смерти Махсы Амини 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T16:18+0400
2022-09-27T16:18+0400
2022-09-27T16:18+0400
иран
новости
культура
грузия
тбилиси
тегеран
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23485/33/234853308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e8ffc0152a5531df0a092f6276a4164d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Иранские актеры на смогут выступить на Тбилисском международном театральном фестивале из-за беспорядков на родине, говорится в сообщении администрации грузинского фестиваля.Театральная группа "Праксис" должна была выступить на фестивале в Тбилиси 7 октября. Планировалось, что труппа представит грузинскому зрителю спектакль "Я женщина, ты понимаешь меня? (من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ "). Руководители театрального фестиваля опубликовали и письмо иранской труппы. В нем сообщается, что из-за беспорядков в стране не работает интернет, с перебоями работает и мобильная связь."Нам очень грустно из-за этого. Но мы даже не можем найти друг друга, потому что иногда не работает мобильная связь", - пишет один из иранских актеров. Как сообщают в администрации, фестиваль поддерживает самоотверженность иранских женщин "во имя света, будущего, свободы и перспективы". "Тем, кто приобрел абонементы и билеты на этот спектакль, к сожалению, придется вернуть билеты. Билеты, купленные в кассе, можно вернуть в кассе театра Марджанишвили, с 3 по 7 октября. Билеты, купленные онлайн, будут возвращены с сайта biletebi.ge", - говорится в их сообщении.Беспорядки в ИранеБеспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения. В соцсетях активно появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. На улицах разбиты десятки машин скорой помощи.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители Тегерана обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Тем временем президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20220923/irantsy-proveli-aktsiyu-pered-parlamentom-gruzii-v-podderzhku-zhenschin-v-irane-270700090.html
https://sputnik-georgia.ru/20220922/270693214.html
иран
тбилиси
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23485/33/234853308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_64ee672d31913b27dfe45b5bdcce998d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иран, новости, культура, грузия, тбилиси, тегеран, происшествия
иран, новости, культура, грузия, тбилиси, тегеран, происшествия
Актеры из Ирана не смогут приехать на фестиваль в Тбилиси из-за беспорядков на родине
Беспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах иранских городов после смерти Махсы Амини
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Иранские актеры на смогут выступить на Тбилисском международном театральном фестивале из-за беспорядков на родине, говорится в сообщении администрации грузинского фестиваля.
Театральная группа "Праксис" должна была выступить на фестивале в Тбилиси 7 октября. Планировалось, что труппа представит грузинскому зрителю спектакль "Я женщина, ты понимаешь меня? (من یه زنم ، صدامو میشنوین ؟ ").
"Друзья! В связи с событиями в Иране спектакль из Ирана "Я женщина, ты понимаешь меня?" отменен - актеры не могут приехать из Ирана", - говорится в заявлении организаторов.
Руководители театрального фестиваля опубликовали и письмо иранской труппы. В нем сообщается, что из-за беспорядков в стране не работает интернет, с перебоями работает и мобильная связь.
"Нам очень грустно из-за этого. Но мы даже не можем найти друг друга, потому что иногда не работает мобильная связь", - пишет один из иранских актеров.
Как сообщают в администрации, фестиваль поддерживает самоотверженность иранских женщин "во имя света, будущего, свободы и перспективы".
"Тем, кто приобрел абонементы и билеты на этот спектакль, к сожалению, придется вернуть билеты. Билеты, купленные в кассе, можно вернуть в кассе театра Марджанишвили, с 3 по 7 октября. Билеты, купленные онлайн, будут возвращены с сайта biletebi.ge", - говорится в их сообщении.
Беспорядки в Иране
Беспрерывные беспорядки и протесты проходят в последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с помощью огнестрельного и холодного оружия, около 25 человек, как сообщают иранские СМИ, получили ранения.
В соцсетях активно появляются видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. На улицах разбиты десятки машин скорой помощи.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители Тегерана обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
Тем временем президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки.