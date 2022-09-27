https://sputnik-georgia.ru/20220927/aktivizirovalsya-li-v-gruzii-sezon-grippa--270797615.html

Активизировался ли в Грузии сезон гриппа?

Активизировался ли в Грузии сезон гриппа?

В настоящее время в Грузии чаще всего встречается риновирус 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T11:15+0400

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грузия

общество

новости

хатуна захашвили

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия практически входит в период активизации вируса гриппа и других респираторных заболеваний, сообщила глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Хатуна Захашвили.По словам Захашвили, на данный момент в Грузии чаще всего встречается риновирус. Реже встречаются случаи парагриппа и респираторно-синцитиальной инфекции.Один из главных специалистов страны по эпидемиологии и вирусологии Хатуна Захашвили подчеркнула, что коронавирус настолько изменил реальность, что человечество оказалось в совершенно новой ситуации даже перед таким знакомым вирусом, как вирус гриппа. Именно поэтому предугадать, каким будет вирус гриппа в этом году сложно.Захашвили отметила, что за последние 2 года вируса гриппа практически не было и что стало причиной такого поведения инфекции сказать сложно. Специалист уверяет, что дело вовсе не в ношении масок или одном коронавирусе, специалисты все еще гадают, что могло стать причиной такого поведения этого вида вируса.Грузинские медики ожидают в этом году роста случаев гриппа. Последние данные показали, что пик гриппа и заболеваний, похожих на грипп, был не в январе-феврале, а в мае-июне.Вакцинация против вируса гриппа в Грузии началась с 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут лица больные диабетом, лица, находящийся на диализе, с гепатитом С (находящийся на лечении), пациенты с ВИЧ/СПИД, граждане с пересаженными органами, бенефициары и персонал детских домом и домов для престарелых, беременные женщины, граждане с 60 лет, педагоги, сотрудники минздрава, врачи, медсестры, стоматологи и весь медперсонал, имеющий контакт с пациентами.Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеры, охотники, ветеринары, военнослужащие, заключенные.Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус. Ознакомиться с перечнем центров вакцинации можно по этой ссылке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, хатуна захашвили, всемирная организация здравоохранения