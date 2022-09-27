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Алек Болдуин вновь стал отцом - уже в восьмой раз
Алек Болдуин вновь стал отцом - уже в восьмой раз
Тридцативосьмилетняя супруга артиста родила ему дочку 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T18:39+0400
2022-09-27T18:39+0400
2022-09-27T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Знаменитый американский киноактер Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом — у звезды родилась девочка, пишет Los Angeles Times.Тридцативосьмилетняя супруга Хилари, на которой Алек женат уже 10 лет, родила в прошедший четверг. Малышку назвали Илария Каталина Ирэна.В браке у Хилари и Болдуина уже есть шестеро общих детей. Самому старшему - девять лет. Кроме того, у Алека Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены, известной актрисы Ким Бейсингер.Осенью 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Ржавчина", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета. Оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами.В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шоу-бизнес, алек болдуин, новости, в мире
шоу-бизнес, алек болдуин, новости, в мире
Алек Болдуин вновь стал отцом - уже в восьмой раз
Тридцативосьмилетняя супруга артиста родила ему дочку
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Знаменитый американский киноактер Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом — у звезды родилась девочка, пишет
Los Angeles Times.
Тридцативосьмилетняя супруга Хилари, на которой Алек женат уже 10 лет, родила в прошедший четверг. Малышку назвали Илария Каталина Ирэна.
В браке у Хилари и Болдуина уже есть шестеро общих детей. Самому старшему - девять лет. Кроме того, у Алека Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены, известной актрисы Ким Бейсингер.
Осенью 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Ржавчина", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета. Оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами.
В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.