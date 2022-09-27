https://sputnik-georgia.ru/20220927/chto-daet-sbornoy-gruzii-pobeda-nad-gibraltarom-270805859.html

Что дает сборной Грузии победа над Гибралтаром

Что дает сборной Грузии победа над Гибралтаром

Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Победа над сборной Гибралтара в шестом туре отборочного турнира Лиги наций УЕФА позволила сборной Грузии набрать 16 очков и стать единоличным лидером Лиги С4.Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С. Это позволит Тбилиси принять полуфинальный матч Лиги наций, а сборной Грузии – играть дома.Полуфинальный матч состоится в марте 2024 года. До этого в марте 2023 года сборная Грузии примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2024. Жеребьевка и имена соперников сборной Грузии станут известны 9 октября.В отборочном турнире будут участвовать 53 страны: семь групп по пять стран и три группы по шесть стран. В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Оставшиеся 23 путевки будут разыграны через отборочный турнир, 20 из которых напрямую как команды, победившие или занявшие второе место в отборочной группе, остальные 3 – через стыковые матчи.Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.Чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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