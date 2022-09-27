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Что дает сборной Грузии победа над Гибралтаром
Что дает сборной Грузии победа над Гибралтаром
Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T15:21+0400
2022-09-27T15:21+0400
2022-09-27T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Победа над сборной Гибралтара в шестом туре отборочного турнира Лиги наций УЕФА позволила сборной Грузии набрать 16 очков и стать единоличным лидером Лиги С4.Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С. Это позволит Тбилиси принять полуфинальный матч Лиги наций, а сборной Грузии – играть дома.Полуфинальный матч состоится в марте 2024 года. До этого в марте 2023 года сборная Грузии примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2024. Жеребьевка и имена соперников сборной Грузии станут известны 9 октября.В отборочном турнире будут участвовать 53 страны: семь групп по пять стран и три группы по шесть стран. В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Оставшиеся 23 путевки будут разыграны через отборочный турнир, 20 из которых напрямую как команды, победившие или занявшие второе место в отборочной группе, остальные 3 – через стыковые матчи.Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.Чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, германия, тбилиси, уефа, ника квеквескири
Что дает сборной Грузии победа над Гибралтаром
15:21 27.09.2022 (обновлено: 15:24 27.09.2022)
Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Победа над сборной Гибралтара в шестом туре отборочного турнира Лиги наций УЕФА позволила сборной Грузии набрать 16 очков и стать единоличным лидером Лиги С4.
Сборная Грузии показала лучший результат среди 16 команд, входящих в Лигу С. Это позволит Тбилиси принять полуфинальный матч Лиги наций, а сборной Грузии – играть дома.
"Мы – команда, занявшая первое место в Лиге С, что даст нам право провести полуфинальную игру на своем поле. Я думаю, что это большое преимущество. Эта команда особенная, и я верю, что мы сможем добиться того, о чем все мечтаем", – сказал полузащитник сборной Ника Квеквескири.
Полуфинальный матч состоится в марте 2024 года. До этого в марте 2023 года сборная Грузии примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2024. Жеребьевка и имена соперников сборной Грузии станут известны 9 октября.
В отборочном турнире будут участвовать 53 страны: семь групп по пять стран и три группы по шесть стран. В финальном турнире примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Оставшиеся 23 путевки будут разыграны через отборочный турнир, 20 из которых напрямую как команды, победившие или занявшие второе место в отборочной группе, остальные 3 – через стыковые матчи.
Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.
Чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии.