https://sputnik-georgia.ru/20220927/detskoe-regbi-v-prioritete---v-gruzii-zapuskayut-programmu-podklyuchaysya-k-regbi-270820514.html

Детское регби в приоритете - в Грузии запускают программу "Подключайся к регби"

Детское регби в приоритете - в Грузии запускают программу "Подключайся к регби"

На первом этапе в программе будут задействованы 150 школ в 11 регионах и 15 тысяч учеников, с которыми будут заниматься 60 инструкторов 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T19:31+0400

2022-09-27T19:31+0400

2022-09-27T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Союз регби Грузии, Министерство спорта и Минобразования совместно с Международным благотворительным фондом "Карту" подписали меморандум о реализации масштабной программы развития детского регби в школах - "Присоединяйся к регби".Согласно меморандуму, на первом этапе в программе будут задействованы 150 школ в 11 регионах и 15 тысяч учеников, подготовят 60 инструкторов, которые в свою очередь проведут переподготовку 300 учителей физкультуры.По итогам реализации программы в ней будут задействованы 2 тысячи школ и 120 тысяч учеников.Сборная Грузии улучшила свои позиции в мировом рейтинге регби >>На встрече в регбийной базе "Лело" также присутствовал президент World Rugby Билл Бомонт, который в понедельник прибыл в Грузию.Визит делегации World Rugby высокого уровня в Грузию завершится 28 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, регби, новости грузинского регби