https://sputnik-georgia.ru/20220927/eto-tragicheskiy-den-nashey-istorii---garibashvili-o-padenii-sukhumi-270796541.html

"Это трагический день нашей истории" - Гарибашвили о падении Сухуми

"Это трагический день нашей истории" - Гарибашвили о падении Сухуми

27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды" 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал день падения Сухуми трагическим днем истории Грузии, когда сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами в собственной стране.27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.По словам премьера, с этого дня объединение Грузии является главной целью каждого жителя страны и оно основывается на вере, что жизнь в единой, сильной, развивающейся стране является лучшей перспективой для народа."Мы также верим и это мы неоднократно подтвердили делом, что дорога к этой цели идет только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству, миру и благополучию абхазов и грузин", - отметил Гарибашвили.Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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