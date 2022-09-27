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"Это трагический день нашей истории" - Гарибашвили о падении Сухуми
"Это трагический день нашей истории" - Гарибашвили о падении Сухуми
27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды" 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T10:32+0400
2022-09-27T10:32+0400
2022-09-27T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал день падения Сухуми трагическим днем истории Грузии, когда сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами в собственной стране.27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.По словам премьера, с этого дня объединение Грузии является главной целью каждого жителя страны и оно основывается на вере, что жизнь в единой, сильной, развивающейся стране является лучшей перспективой для народа."Мы также верим и это мы неоднократно подтвердили делом, что дорога к этой цели идет только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству, миру и благополучию абхазов и грузин", - отметил Гарибашвили.Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, сухуми, абхазия, тбилиси
"Это трагический день нашей истории" - Гарибашвили о падении Сухуми
10:32 27.09.2022 (обновлено: 10:39 27.09.2022)
27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды"
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал день падения Сухуми трагическим днем истории Грузии, когда сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами в собственной стране.
27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
"27 сентября 1993 года падение Сухуми стало трагическим днем нашей истории. Война сделала сотни тысяч человек вынужденными переселенцами на родине и, что самое печальное, унесла жизни наших многих сограждан. Еще раз выражаю сочувствие членам и родным их семей", - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, с этого дня объединение Грузии является главной целью каждого жителя страны и оно основывается на вере, что жизнь в единой, сильной, развивающейся стране является лучшей перспективой для народа.
"Мы также верим и это мы неоднократно подтвердили делом, что дорога к этой цели идет только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству, миру и благополучию абхазов и грузин", - отметил Гарибашвили.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.
Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.