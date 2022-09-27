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Германия и Дания не исключают диверсии на газопроводах из России - СМИ

Германия и Дания не исключают диверсии на газопроводах из России - СМИ

Доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T17:57+0400

2022-09-27T17:57+0400

2022-09-27T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема".Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

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