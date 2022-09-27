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Грузия стала одним из привлекательных направлений на карте мира – Администрация туризма
Грузия стала одним из привлекательных направлений на карте мира – Администрация туризма
27 сентября отмечается Всемирный день туризма 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузии, благодаря усердному труду, удалось в течение последних лет стать одним из привлекательных направлений на туристической карте мира, говорится в заявлении Национальной администрации туризма.27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот праздник Всемирная туристская организация отмечает больше сорока лет. Администрации туризма Грузии поздравляет с этим днем каждого представителя сектора и желает успехов. В результате проведенных работ в данной сфере доходы, полученные от туризма в августе 2022 года, превысили данные аналогичного периода 2019 года.В постпандемический период стало важно внедрить в индустрию туризма новые подходы и инновационные методы, а также взаимосотрудничество между государствами, отмечают в ведомстве."Грузия позиционирует себя и в этом направлении. И это продолжится и в будущем! Еще раз поздравляем и желаем успешной, спокойной, безопасной и плодотворной деятельности", – подчеркнули в администрации туризма.Доходы Грузии от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться только в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, экономика, экономика, экономика грузии, экономика
туризм, грузия, новости, экономика, экономика, экономика грузии, экономика

Грузия стала одним из привлекательных направлений на карте мира – Администрация туризма

12:46 27.09.2022
© Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Вид на город Батуми вечером
Неповторимая Аджария - виды. Вид на город Батуми вечером - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Murad Orujov
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузии, благодаря усердному труду, удалось в течение последних лет стать одним из привлекательных направлений на туристической карте мира, говорится в заявлении Национальной администрации туризма.
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот праздник Всемирная туристская организация отмечает больше сорока лет. Администрации туризма Грузии поздравляет с этим днем каждого представителя сектора и желает успехов.

"Сектор туризма прошел в период пандемии сложнейший путь. Мы вместе с вами, с помощью активного сотрудничества, улучшением воздушного доступа, международным маркетингом и использованием ведущих медиаплатформ, сумели сохранить эффективную динамику восстановления туризма", – говорится в заявлении.

В результате проведенных работ в данной сфере доходы, полученные от туризма в августе 2022 года, превысили данные аналогичного периода 2019 года.
В постпандемический период стало важно внедрить в индустрию туризма новые подходы и инновационные методы, а также взаимосотрудничество между государствами, отмечают в ведомстве.
© photo: Sputnik / StringerТуристы на улице Шардена в старом Тбилиси среди кафе и ресторанов
Туристы на улице Шардена в старом Тбилиси среди кафе и ресторанов - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Туристы на улице Шардена в старом Тбилиси среди кафе и ресторанов
© photo: Sputnik / Stringer
"Грузия позиционирует себя и в этом направлении. И это продолжится и в будущем! Еще раз поздравляем и желаем успешной, спокойной, безопасной и плодотворной деятельности", – подчеркнули в администрации туризма.
Доходы Грузии от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться только в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
© Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Туристы покупают чурчхелы в Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Туристы покупают чурчхелы в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Неповторимая Аджария - виды. Туристы покупают чурчхелы в Батуми
© Sputnik / Murad Orujov
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.
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