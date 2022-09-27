https://sputnik-georgia.ru/20220927/guram-kashiya-provel-100-matchey-za-sbornuyu-gruzii-i-ne-sobiraetsya-zavershat-kareru-270803656.html

Гурам Кашия провел 100 матчей за сборную Грузии и не собирается завершать карьеру

Гурам Кашия провел 100 матчей за сборную Грузии и не собирается завершать карьеру

Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T14:38+0400

2022-09-27T14:38+0400

2022-09-27T14:38+0400

гурам кашия

спорт

грузия

новости

леван кобиашвили

джаба канкава

тбилиси

футбол

сборная грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24248/73/242487380_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_176702fb9443106a13508de602afe27b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии Гурам Кашия провел в составе национальной команды 100 матчей и останется в ней до тех пор, пока будет нужен команде, рассказал футболист после юбилейного матча против Гибралтара.Кашия впервые был вызван в сборную в 2008 году. Дебютировал в матче против Черногории и с тех пор является ключевым игроком сборной Грузии. Сегодня 35-летний защитник выступает за словацкий клуб "Слован".На то, чтобы провести за сборную 100 матчей, Кашия понадобилось 14 лет. "Это (сборная Грузии – примеч. ред.) моя любимая команда в футболе", – говорит Гурам Кашия.Кашия теперь сравнялся с экс-полузащитником сборной Леваном Кобиашвили и полузащитником Джабой Канкава, которые также провели за национальную команду по 100 матчей.Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

гурам кашия, спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, джаба канкава, тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу