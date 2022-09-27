https://sputnik-georgia.ru/20220927/guram-kashiya-provel-100-matchey-za-sbornuyu-gruzii-i-ne-sobiraetsya-zavershat-kareru-270803656.html
Гурам Кашия провел 100 матчей за сборную Грузии и не собирается завершать карьеру
Гурам Кашия провел 100 матчей за сборную Грузии и не собирается завершать карьеру
Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T14:38+0400
2022-09-27T14:38+0400
2022-09-27T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии Гурам Кашия провел в составе национальной команды 100 матчей и останется в ней до тех пор, пока будет нужен команде, рассказал футболист после юбилейного матча против Гибралтара.Кашия впервые был вызван в сборную в 2008 году. Дебютировал в матче против Черногории и с тех пор является ключевым игроком сборной Грузии. Сегодня 35-летний защитник выступает за словацкий клуб "Слован".На то, чтобы провести за сборную 100 матчей, Кашия понадобилось 14 лет. "Это (сборная Грузии – примеч. ред.) моя любимая команда в футболе", – говорит Гурам Кашия.Кашия теперь сравнялся с экс-полузащитником сборной Леваном Кобиашвили и полузащитником Джабой Канкава, которые также провели за национальную команду по 100 матчей.Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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гурам кашия, спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, джаба канкава, тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
гурам кашия, спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, джаба канкава, тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
Гурам Кашия провел 100 матчей за сборную Грузии и не собирается завершать карьеру
Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии Гурам Кашия провел в составе национальной команды 100 матчей и останется в ней до тех пор, пока будет нужен команде, рассказал футболист после юбилейного матча против Гибралтара.
Кашия впервые был вызван в сборную в 2008 году. Дебютировал в матче против Черногории и с тех пор является ключевым игроком сборной Грузии. Сегодня 35-летний защитник выступает за словацкий клуб "Слован".
"Я рад, что все еще здесь и очень надеюсь, что может быть не 100 матчей, но сыграю еще много игр и останусь здесь еще долго. Я понимаю, что я стар, но если я буду нужен сборной, я всегда буду с ней", – сказал капитан сборной Грузии.
На то, чтобы провести за сборную 100 матчей, Кашия понадобилось 14 лет. "Это (сборная Грузии – примеч. ред.) моя любимая команда в футболе", – говорит Гурам Кашия.
Кашия теперь сравнялся с экс-полузащитником сборной Леваном Кобиашвили и полузащитником Джабой Канкава, которые также провели за национальную команду по 100 матчей.
Сборная Грузии накануне провела последний, шестой, матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.