https://sputnik-georgia.ru/20220927/kakogo-chisla-pokrov-presvyatoy-bogoroditsy-2022-tserkovnyy-kalendar-270821442.html

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Покров Пресвятой Богородицы православные ежегодно празднуют в октябре – это один из пяти великих праздников церковного календаря 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T19:54+0400

2022-09-27T19:54+0400

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В этот день верующие вспоминают чудесное явление Богородицы во Влахернской церкви Константинополя, когда Богоматерь, накрыв молящихся своим широким белым покрывалом (покровом), защитила их от врагов.Какого числа отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия.Покров Пресвятой БогородицыПо преданию, произошло чудесное явление Пресвятой Богородицы во Влахернской церкви в середине X века. В этой церкви хранились риза, пояс и покрывало Божьей Матери.Произошло чудо в 910 году во время всенощного бдения во Влахернской церкви, когда враг осаждал Константинополь. Горожане, вместе с императором Львом Премудрым и императрицей, в это время горячо молились об избавлении от врага.Среди молящихся в храме были блаженные Андрей и его ученик Епифаний, которые увидели, как Пресвятая Богородица прошла по воздуху, окруженная ангелами и святыми - Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. Богородица, преклонив колени и оросив свой лик слезами, начала молить своего Божественного Сына, чтобы Он защитил всех людей, которые на Него надеются.Затем Богоматерь вошла в алтарь и, сняв с головы покрывало, распростерла его над коленопреклоненным народом, защищая молящихся от всех видимых и невидимых врагов и напастей.Исчезла Пресвятая Богородица так же незаметно, как и появилась. К утру враг отступил от города. Рассказы о чудесном явлении Божьей Матери и свершившемся чуде передавались из уст в уста - люди стали обращаться в своих молитвах к Богоматери, прося ее о помощи и защите.Покров в церковном календареПо церковному календарю Покров Пресвятой Богородицы православные ежегодно празднуют 14 октября.Праздник установила Русская церковь в XII веке - греки Покров Пресвятой Богородицы, несмотря на заступничество Божьей Матери, в число церковных праздников не внесли.Князь Владимирский Андрей Боголюбский построил в честь Пресвятой Богородицы храм Покрова на Нерли - один из самых красивых и неповторимых в 1165-м.Многочисленные победы русского воинства приписывают покровительству, исходящему от иконы "Покров Пресвятой Богородицы".По сей день Пресвятая Богородица остается главной заступницей. Икона "Покров Пресвятой Богородицы" хранится во многих семьях - ей молятся в разных жизненных ситуациях.Материал подготовлен на основе открытых источников

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