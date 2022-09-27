https://sputnik-georgia.ru/20220927/lunnyy-kalendar-na-oktyabr-2022-blagopriyatnye-dni-270804148.html

Лунный календарь на октябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на октябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь незаменимый помощник в организации и планировании жизни – на его основе люди выбирают благоприятные дни для свадьбы, начала бизнеса, посещения... 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T15:00+0400

2022-09-27T15:00+0400

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справки

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Какие дни благоприятны по лунному календарю в октябре 2022 года для той или иной деятельности, читайте Sputnik Грузия.Благоприятные дни в октябреБлагоприятные для свадьбы и венчания дни в октябре – 4, 5, 10, 11, 15, 21 и 22 числа. Неблагоприятные: 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20 и 24 октября. Остальные дни в октябре для венчания и свадьбы – нейтральны.Лучшие дни для бизнеса или открытия нового дела в октябре – 4, 8 и 22 числа. Благоприятные дни в октябре для бизнес-деятельности также: 7, 14, 15, 18 и 23 числа. А вот 3, 5, 6, 9, 12, 17, 21, 24 и 25 октября от активных действий в этом направлении лучше отказаться.Отличные дни для новых начинаний 4, 8, 14 и 22 октября. В эти дни можно смело приступать к реализации новых дел, новых проектов и даже новой жизни. Благоприятные дни по лунному календарю – 2, 15, 18 и 23 октября. А вот 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 и 24 октября любые начинания могут неудачно завершиться.Самые удачные дни для совершения любых операций с деньгами – 8 и 14 октября. Благоприятные для денежных операций по лунному календарю и 4, 7, 11, 15, 18, 22 и 23 октября. А вот 3, 5, 6, 9, 12 и 24 октября от проведения любых финансовых операций лучше отказаться.Лучший период для смены места работы – 4, 8, 14, 15, 18 и 22 октября. Благоприятные по лунному календарю для смены места работы и 5, 11 и 23 октября. От радикальных перемен в октябре лучше воздержаться 3, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21 и 24 числа.Для операций с недвижимостью самые благоприятные дни – 2, 4, 8, 11, 14, 15, 18, 20 и 23 октября. От аренды, покупки, продажи или обмена лунный календарь рекомендует воздержаться 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 21 и 24 октября.Для научной деятельности самые благоприятные дни 4, 5, 8, 13, 14, 16 и 23 октября, а неблагоприятные – 6, 7, 24 и 27 октября.Лучший период для творчества – 7, 8, 14, и 23 октября. Благоприятны по лунному календарю 1, 2, 4, 5, 10, 11, 18 и 25 октября. А вот 6, 17 и 24 октября от творчества лучше отказаться.От ремонта, уборки и других домашних дел 6, 7 и 11 октября лучше воздержаться. Все остальные дня в октябре для такой деятельности по лунному календарю благоприятны.Отдыхать в октябре категорически противопоказано 8, 14, 17, 18 и 21 числа. Все остальные дни в октябре месяце для отдыха по лунному календарю благоприятны.Удачное время для путешествий в октябре – 2, 5, 8, 10, 12 и 15 числа. Благоприятные дни в октябре для путешествий по лунному календарю также 3, 11, 13, 14 и 22 числа. А вот 4, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 21, 24 и 25 октябре лунный календарь рекомендует остаться дома.Лунный календарь октября предрасполагает к физическим нагрузкам. Только 13 октября следует исключить любые физические нагрузки.Спорить или выяснять отношения лунный календарь советует 1, 5, 14, 15, 16, 20 и 23 октября. В остальные дни любые "разборки" стоит отложить на более благоприятный период.По лунному календарю благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос 5, 6, 7, 11, 15, 22 и 24 октября. От стрижки и проведения экспериментов лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 4, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23 и 25 октября.Для работы в огороде и саду, а также с комнатными растениями самые благоприятные дни 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 22 октября. Единственный день, в который нежелательно заниматься садово-огородной деятельностью – 25 октября.По лунному календарю в этот день не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 25 октября – удаление лишних частей растения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки