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https://sputnik-georgia.ru/20220927/makhinatsii-s-zemley--v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-gosimuschestva-270800125.html
Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества
Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества
Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T12:25+0400
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происшествия
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новости
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. За присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем двум задержанным грозит до девяти лет заключения, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Кроме того, ведомство начало уголовное преследование по данному факту в отношении 13 человек.Для реализации задумки обвиняемые использовали поддельные документы и ложные показания, подтверждающие якобы принадлежность земельных участков. Общая стоимость участков 150 126 лари. В ходе следствия земельные участки были опечатаны.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, совершенное неоднократно, и повлекшее значительный вред" и "Мошенничество в крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии

Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества

12:25 27.09.2022
© Pixabay / 4711018Руки арестованного в наручниках
Руки арестованного в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© Pixabay / 4711018
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Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. За присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем двум задержанным грозит до девяти лет заключения, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Кроме того, ведомство начало уголовное преследование по данному факту в отношении 13 человек.
Следствие установило, что задержанные за последние годы мошенническим путем зарегистрировали три земельных участка площадью 1,3 тысячи квадратных метра на территории села Глдани.
Для реализации задумки обвиняемые использовали поддельные документы и ложные показания, подтверждающие якобы принадлежность земельных участков. Общая стоимость участков 150 126 лари. В ходе следствия земельные участки были опечатаны.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, совершенное неоднократно, и повлекшее значительный вред" и "Мошенничество в крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
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