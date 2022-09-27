https://sputnik-georgia.ru/20220927/makhinatsii-s-zemley--v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-gosimuschestva-270800125.html

Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества

Махинации с землей – в Грузии выявили факт присвоения госимущества

Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T12:25+0400

2022-09-27T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. За присвоение государственного имущества в крупном размере мошенническим путем двум задержанным грозит до девяти лет заключения, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Кроме того, ведомство начало уголовное преследование по данному факту в отношении 13 человек.Для реализации задумки обвиняемые использовали поддельные документы и ложные показания, подтверждающие якобы принадлежность земельных участков. Общая стоимость участков 150 126 лари. В ходе следствия земельные участки были опечатаны.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, совершенное неоднократно, и повлекшее значительный вред" и "Мошенничество в крупном размере", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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