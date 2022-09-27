https://sputnik-georgia.ru/20220927/moralnoe-razlozhenie-i-politicheskiy-krizis--oppozitsioner-o-situatsii-v-natsdvizhenii-270802917.html
"Моральное разложение и политический кризис" – оппозиционер о ситуации в "Нацдвижении"
"Моральное разложение и политический кризис" – оппозиционер о ситуации в "Нацдвижении"
Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления лидера ЕНД Ники Мелия о том, что экс-министру обороны Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от... 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T13:27+0400
2022-09-27T13:27+0400
2022-09-27T13:27+0400
единое нацдвижение
политика
грузия
новости
ника мелия
леван хабеишвили
гига бокерия
грузинская мечта
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Когда людей объединяет лишь фанатизм или желание сделать политическую карьеру, это всегда заканчивается моральным разложением и политическим кризисом, заявил председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, комментируя ситуацию вокруг крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления лидера ЕНД Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".Как отметил Бокерия, отдельные шаги "Национального движения" как самой большой оппозиционной партии иногда ассоциируются со всей оппозицией."Я часто слышал претензии от людей на улице, часто справедливые, но иногда совершенно несправедливые в связи с теми, на мой взгляд, непоследовательными, беспринципными шагами, которые предпринимает "Нацдвижение", и за которые затем ответственность несут все", – отметил Бокерия.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, гига бокерия, грузинская мечта, европейская грузия
единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, гига бокерия, грузинская мечта, европейская грузия
"Моральное разложение и политический кризис" – оппозиционер о ситуации в "Нацдвижении"
Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления лидера ЕНД Ники Мелия о том, что экс-министру обороны Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Когда людей объединяет лишь фанатизм или желание сделать политическую карьеру, это всегда заканчивается моральным разложением и политическим кризисом, заявил председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, комментируя ситуацию вокруг крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления лидера ЕНД Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".
"Главной проблемой является то, что когда людей не объединяют политические взгляды, ценности, а лишь фанатизм или только желание сделать политическую карьеру, это всегда заканчивается подобным моральным разложением и политическим кризисом. Это касается всех групп, которые в разных дозах активничают в "Нацдвижении", – сказал Бокерия.
Как отметил Бокерия, отдельные шаги "Национального движения" как самой большой оппозиционной партии иногда ассоциируются со всей оппозицией.
"Я часто слышал претензии от людей на улице, часто справедливые, но иногда совершенно несправедливые в связи с теми, на мой взгляд, непоследовательными, беспринципными шагами, которые предпринимает "Нацдвижение", и за которые затем ответственность несут все", – отметил Бокерия.
Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.