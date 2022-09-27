https://sputnik-georgia.ru/20220927/na-infrastrukturnye-proekty-v-kakheti-vydeleno-42-milliona-dollarov-270821640.html

На инфраструктурные проекты в Кахети выделено 42 миллиона долларов

На инфраструктурные проекты в Кахети выделено 42 миллиона долларов

Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии уже профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T20:18+0400

2022-09-27T20:18+0400

2022-09-27T21:14+0400

грузия

новости

экономика

кахети

инвестиции

министерство инфраструктуры и регионального развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251041427_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_8e7601250ec5e99f844632b2ec446d18.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В настоящее время в регионе Кахетии реализуются сотни инфраструктурных проектов на сумму 120 миллионов лари (42,4 миллиона долларов), которые финансируются из различных фондов, заявил замминистра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили.Бегиашвили ознакомился с текущими инфраструктурными проектами в семи муниципалитетах Кахети. Замминистра выразил уверенность, что проекты завершатся в срок и будут использованы на благо местных жителей и молодежи.Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари.В их числе – обустройство многофункциональных рекреационных пространств в городе Телави, строительство нового детского сада, строительство парка культуры и отдыха в городе Цнори, индустриального района в селе Чумлаки, ремонт дороги, связывающей с объездной дорогой Бакурцихе, ремонт дороги, ведущей к государственному природному заповеднику Мариамджвари в муниципалитете Сагареджо, и обустройство соответствующей инфраструктуры и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, кахети, инвестиции, министерство инфраструктуры и регионального развития