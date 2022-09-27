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На инфраструктурные проекты в Кахети выделено 42 миллиона долларов
На инфраструктурные проекты в Кахети выделено 42 миллиона долларов
Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии уже профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T20:18+0400
2022-09-27T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В настоящее время в регионе Кахетии реализуются сотни инфраструктурных проектов на сумму 120 миллионов лари (42,4 миллиона долларов), которые финансируются из различных фондов, заявил замминистра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили.Бегиашвили ознакомился с текущими инфраструктурными проектами в семи муниципалитетах Кахети. Замминистра выразил уверенность, что проекты завершатся в срок и будут использованы на благо местных жителей и молодежи.Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари.В их числе – обустройство многофункциональных рекреационных пространств в городе Телави, строительство нового детского сада, строительство парка культуры и отдыха в городе Цнори, индустриального района в селе Чумлаки, ремонт дороги, связывающей с объездной дорогой Бакурцихе, ремонт дороги, ведущей к государственному природному заповеднику Мариамджвари в муниципалитете Сагареджо, и обустройство соответствующей инфраструктуры и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахети, инвестиции, министерство инфраструктуры и регионального развития
грузия, новости, экономика, кахети, инвестиции, министерство инфраструктуры и регионального развития
На инфраструктурные проекты в Кахети выделено 42 миллиона долларов
20:18 27.09.2022 (обновлено: 21:14 27.09.2022)
Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии уже профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В настоящее время в регионе Кахетии реализуются сотни инфраструктурных проектов на сумму 120 миллионов лари (42,4 миллиона долларов), которые финансируются из различных фондов, заявил замминистра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили.
Бегиашвили ознакомился с текущими инфраструктурными проектами в семи муниципалитетах Кахети. Замминистра выразил уверенность, что проекты завершатся в срок и будут использованы на благо местных жителей и молодежи.
"Из них следует подчеркнуть, что 55 миллионов — это около 35 текущих проектов в рамках программы ЕС. В эти дни мы посетили именно эти проекты, которые достаточно интересны и активно развиваются. Некоторые из них уже завершены", - сказал Бегашвили журналистам.
Всего в рамках Пилотной программы комплексного развития регионов (PIRDP) в Кахетии профинансировано 35 проектов на сумму 54,3 миллиона лари.
В их числе – обустройство многофункциональных рекреационных пространств в городе Телави, строительство нового детского сада, строительство парка культуры и отдыха в городе Цнори, индустриального района в селе Чумлаки, ремонт дороги, связывающей с объездной дорогой Бакурцихе, ремонт дороги, ведущей к государственному природному заповеднику Мариамджвари в муниципалитете Сагареджо, и обустройство соответствующей инфраструктуры и др.