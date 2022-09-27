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Поток россиян в Грузию вырос вдвое за последние дни

Поток россиян в Грузию вырос вдвое за последние дни

Выезжает из страны примерно 60% от числа въезжающих россиян, отметил Гомелаури 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури не видит причин закрывать границу страны для граждан России, несмотря на увеличившийся поток приезжих россиян.По его словам, 4-5 дней назад в Грузию ежедневно въезжали в целом 5-6 тысяч человек, а в последние два дня – 10-11 тысяч. При этом выезжают из страны примерно 60% от числа въезжающих, добавил Гомелаури. "Заявления, что за последние 5 дней в страну въехали 250 тысяч россиян, абсолютно неверны. Это ложь. Неправда и то, что сегодня самые большие цифры. Летом в августе приезжало больше людей", – отметил министр.Гомелаури добавил, что чаще всего россияне въезжают в Грузию по сухопутному пути – через КПП Верхний Ларс. Реже в страну попадают из Армении и Азербайджана или воздушным путем, при том через третьи страны, так как между Грузией и Россией нет прямого авиасообщения. Что касается вопроса усиления безопасности, Гомулаури отметил, что к границе с Россией подтянуты дополнительные полицейские силы. "Вчера мы все-таки перевели дополнительные полицейские силы, чтобы помочь на контрольном пункте, если, скажем, что-то понадобиться – вывести, задержать или выдворить людей", – сказал Гомелаури.Ранее служба доходов Минфина сделала заявление о том, что все таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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