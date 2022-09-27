https://sputnik-georgia.ru/20220927/prezident-i-glava-mvd-obsudili-situatsiyu-na-granitse-gruzii-i-rossii-270825047.html

Президент и глава МВД обсудили ситуацию на границе Грузии и России

Президент и глава МВД обсудили ситуацию на границе Грузии и России

Президент Грузии отметила необходимость созыва Совета национальной безопасности страны 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T23:29+0400

2022-09-27T23:29+0400

2022-09-27T23:39+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос массового приезда граждан России в Грузию стал предметом обсуждения президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури.МВД Грузии во вторник обнародовало статистику о пересекающих границу за последние 10 дней гражданах России, согласно которой пик приезда россиян пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.По ее мнению, сейчас важно созвать Совет национальной безопасности, чтобы в обществе больше не возникало вопросов по этому вопросу, а появилось ощущение того, что риски учтены и все рычаги используются.Совет национальной безопасности по Конституции Грузии созывает премьер-министр и в нем, помимо президента Грузии, принимают участие силовые министры, председатель парламента и руководители профильных комитетов а также глава Службы государственной безопасности и глава сил обороны Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури