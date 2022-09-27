https://sputnik-georgia.ru/20220927/prezident-i-glava-mvd-obsudili-situatsiyu-na-granitse-gruzii-i-rossii-270825047.html
Президент и глава МВД обсудили ситуацию на границе Грузии и России
Президент и глава МВД обсудили ситуацию на границе Грузии и России
Президент Грузии отметила необходимость созыва Совета национальной безопасности страны 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T23:29+0400
2022-09-27T23:29+0400
2022-09-27T23:39+0400
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
вахтанг гомелаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269122285_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8824e9136b043fe1ca8ddeef44d45423.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос массового приезда граждан России в Грузию стал предметом обсуждения президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури.МВД Грузии во вторник обнародовало статистику о пересекающих границу за последние 10 дней гражданах России, согласно которой пик приезда россиян пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.По ее мнению, сейчас важно созвать Совет национальной безопасности, чтобы в обществе больше не возникало вопросов по этому вопросу, а появилось ощущение того, что риски учтены и все рычаги используются.Совет национальной безопасности по Конституции Грузии созывает премьер-министр и в нем, помимо президента Грузии, принимают участие силовые министры, председатель парламента и руководители профильных комитетов а также глава Службы государственной безопасности и глава сил обороны Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269122285_232:0:1192:720_1920x0_80_0_0_d442c4fb2535882eec18eea39173c222.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури
Президент и глава МВД обсудили ситуацию на границе Грузии и России
23:29 27.09.2022 (обновлено: 23:39 27.09.2022)
Президент Грузии отметила необходимость созыва Совета национальной безопасности страны
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос массового приезда граждан России в Грузию стал предметом обсуждения президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури.
МВД Грузии во вторник обнародовало статистику о пересекающих границу за последние 10 дней гражданах России, согласно которой пик приезда россиян пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.
На встрече президент Грузии отметила важность информирования общества и необходимость использовать все механизмы для подачи информации.
По ее мнению, сейчас важно созвать Совет национальной безопасности, чтобы в обществе больше не возникало вопросов по этому вопросу, а появилось ощущение того, что риски учтены и все рычаги используются.
Совет национальной безопасности по Конституции Грузии созывает премьер-министр и в нем, помимо президента Грузии, принимают участие силовые министры, председатель парламента и руководители профильных комитетов а также глава Службы государственной безопасности и глава сил обороны Грузии.