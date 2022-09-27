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Рейтинг самых дорогих грузинских футболистов - Transfermarkt
Рейтинг самых дорогих грузинских футболистов - Transfermarkt
Кварацхелия установил рекорд по трансферной стоимости грузинского футболиста на рынке 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T22:17+0400
2022-09-27T22:17+0400
2022-09-27T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Одно из крупнейших немецких интернет-изданий Transfermarkt опубликовало трансферную стоимость игроков грузинской сборной - пятерку возглавил атакующий полузащитник Хвича Кварахелия.Transfermarkt.com – отслеживает текущие трансферы и публикует ориентировочные цены на игроков.Стоимость 21-летнего грузинского нападающего при переходе в "Наполи" составляла 15 миллионов евро, теперь она увеличилась до 35 млн евро. Такой стоимости не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола. А так выглядит пятерка футболистов сборной:21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. До этого он выступал за "Динамо" Батуми и казанский "Рубин".Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, леван мчедлидзе, неаполь, клуб "наполи", футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, леван мчедлидзе, неаполь, клуб "наполи", футбол, сборная грузии по футболу
Рейтинг самых дорогих грузинских футболистов - Transfermarkt
22:17 27.09.2022 (обновлено: 23:05 27.09.2022)
Кварацхелия установил рекорд по трансферной стоимости грузинского футболиста на рынке
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Одно из крупнейших немецких интернет-изданий Transfermarkt опубликовало трансферную стоимость игроков грузинской сборной - пятерку возглавил атакующий полузащитник Хвича Кварахелия.
Transfermarkt.com – отслеживает текущие трансферы и публикует ориентировочные цены на игроков.
Стоимость 21-летнего грузинского нападающего при переходе в "Наполи" составляла 15 миллионов евро, теперь она увеличилась до 35 млн евро. Такой стоимости не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола. А так выглядит пятерка футболистов сборной:
Хвича Кварацкелия, "Наполи", 35 млн евро
Георгий Мамардашвили, "Валенсия", 20 млн евро
Саба Лобджанидзе, "Хатайспор", 4.3 млн евро
Дата Хочолава, "Копенгаген", 3 млн евро
Георгий Микутадзе, "Мец", 2 млн евро
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. До этого он выступал за "Динамо" Батуми и казанский "Рубин".
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.
Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.