https://sputnik-georgia.ru/20220927/reyting-samykh-dorogikh-gruzinskikh-futbolistov---transfermarkt-270823555.html

Рейтинг самых дорогих грузинских футболистов - Transfermarkt

Рейтинг самых дорогих грузинских футболистов - Transfermarkt

Кварацхелия установил рекорд по трансферной стоимости грузинского футболиста на рынке 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Одно из крупнейших немецких интернет-изданий Transfermarkt опубликовало трансферную стоимость игроков грузинской сборной - пятерку возглавил атакующий полузащитник Хвича Кварахелия.Transfermarkt.com – отслеживает текущие трансферы и публикует ориентировочные цены на игроков.Стоимость 21-летнего грузинского нападающего при переходе в "Наполи" составляла 15 миллионов евро, теперь она увеличилась до 35 млн евро. Такой стоимости не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола. А так выглядит пятерка футболистов сборной:21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. До этого он выступал за "Динамо" Батуми и казанский "Рубин".Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, леван мчедлидзе, неаполь, клуб "наполи", футбол, сборная грузии по футболу