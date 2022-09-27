https://sputnik-georgia.ru/20220927/roman-ya-babushka-iliko-i-illarion-izdali-na-nemetskom-yazyke-v-germanii-270798840.html

Роман "Я, бабушка, Илико и Илларион" издали на немецком языке в Германии

Роман "Я, бабушка, Илико и Илларион" издали на немецком языке в Германии

Теперь с приключениями забавного гурийского мальчика Зурико и его обаятельной бабушки познакомится вся Германия 27.09.2022, Sputnik Грузия

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нодар думбадзе

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гурия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Легендарное произведение выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион" было переведено на немецкий язык при поддержке Дома писателей Грузии.Переводом книги занимался Хельмут Кункель (Helmut Kunkel), а выпустило роман немецкое издательство Daltas VerlagРоман рассказывает о жизни Зурико – мальчика из грузинского села в Гурии. Зурико – сирота, его растит и воспитывает бабушка. Действие происходит в предвоенной Грузии: Зурико учится плохо, но это не мешает ему оставаться веселым и чутким. Он впервые влюбляется, затем провожает на войну односельчан и встречает победу. После окончания школы едет учиться в Тбилиси, но вскоре возвращается в свое родное село, к первой любви и друзьям.Книга "Я, бабушка, Илико и Илларион" была издана в 1960 году на грузинском языке. В 1964 году в тбилисском издательстве "Литература да хеловнеба" вышел перевод на русский язык, сделанный Зурабом Ахвледиани, после чего роман получил широкое признание не только в Грузии, но и во всем СССР. В 1966 году Думбадзе получил премию Ленинского комсомола за повести "Я вижу солнце" и "Я, бабушка, Илико и Илларион". В 1963 году на экраны вышел одноименный фильм, снятый по этому роману на киностудии "Грузия-фильм" режиссером Тенгизом Абуладзе. По роману было поставлено множество спектаклей в Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нодар думбадзе, культура, новости, грузия, германия, гурия