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Сборная Грузии по футболу победила Гибралтар

Сборная Грузии по футболу победила Гибралтар

Сборная Грузии установила рекорд, проведя 11 беспроигрышных матчей подряд 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела последний, шестой матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.Кто встретится с Грузией 27 сентября, станет известно после матча между Северной Ирландией и Грецией.Как и ожидалось, "Гибралтар" всей командой оборонялся и в основном заботился о том, чтобы не пропустить гол. В первом тайме гол был бы достигнут, если бы не индивидуальное мастерство Хвича Кварацхелия: "Наполи" реализовал пенальти и реализовал его в гол.Второй тайм начался с яростных атак сборной Грузии, и вскоре мы увидели второй гол. На этот раз Гиорги Цитаишвили эффектно вошёл в штрафную и сделал счёт 2:0.Интересно, что это был 11-й подряд беспроигрышный матч сборной Грузии. До сих пор рекорд принадлежал команде Темура Кецбая, которая провела 10 беспроигрышных матчей.

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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа