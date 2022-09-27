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Сборная Грузии по футболу победила Гибралтар
Сборная Грузии по футболу победила Гибралтар
Сборная Грузии установила рекорд, проведя 11 беспроигрышных матчей подряд 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T00:46+0400
2022-09-27T00:46+0400
2022-09-27T01:06+0400
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела последний, шестой матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.Кто встретится с Грузией 27 сентября, станет известно после матча между Северной Ирландией и Грецией.Как и ожидалось, "Гибралтар" всей командой оборонялся и в основном заботился о том, чтобы не пропустить гол. В первом тайме гол был бы достигнут, если бы не индивидуальное мастерство Хвича Кварацхелия: "Наполи" реализовал пенальти и реализовал его в гол.Второй тайм начался с яростных атак сборной Грузии, и вскоре мы увидели второй гол. На этот раз Гиорги Цитаишвили эффектно вошёл в штрафную и сделал счёт 2:0.Интересно, что это был 11-й подряд беспроигрышный матч сборной Грузии. До сих пор рекорд принадлежал команде Темура Кецбая, которая провела 10 беспроигрышных матчей.
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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу победила Гибралтар
00:46 27.09.2022 (обновлено: 01:06 27.09.2022)
Сборная Грузии установила рекорд, проведя 11 беспроигрышных матчей подряд
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела последний, шестой матч группового этапа Лиги Наций с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча Лиги пройдет в Тбилиси.
Кто встретится с Грузией 27 сентября, станет известно после матча между Северной Ирландией и Грецией.
Как и ожидалось, "Гибралтар" всей командой оборонялся и в основном заботился о том, чтобы не пропустить гол. В первом тайме гол был бы достигнут, если бы не индивидуальное мастерство Хвича Кварацхелия: "Наполи" реализовал пенальти и реализовал его в гол.
Второй тайм начался с яростных атак сборной Грузии, и вскоре мы увидели второй гол. На этот раз Гиорги Цитаишвили эффектно вошёл в штрафную и сделал счёт 2:0.
Интересно, что это был 11-й подряд беспроигрышный матч сборной Грузии. До сих пор рекорд принадлежал команде Темура Кецбая, которая провела 10 беспроигрышных матчей.