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Сотрудники скорой помощи Тбилиси готовятся к забастовкам
Сотрудники скорой помощи Тбилиси готовятся к забастовкам
Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи борются за лучшие условия труда уже не первый месяц 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T18:53+0400
2022-09-27T18:53+0400
2022-09-27T19:19+0400
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
минздрав
тбилиси
новости
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Врачи и водители, работающие в бригадах скорой Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Тбилиси, готовятся к забастовкам, требуя увеличения зарплат в два раза, заявили медработники в ходе брифинга во вторник.По словам протестующих сотрудников скорой, отныне они планируют вести переговоры с руководством о режиме забастовок, так как бастовать без ущерба интересам жителей страны может лишь определенный процент работников.Юрист Объединения профсоюзов Грузии планирует обратиться в суд с требованием обязать Центр неотложной помощи согласовать с работниками минимальный объем услуг, чтобы работники скорой могли воспользоваться своим правом на забастовку.Отмечается, что во время забастовок должно быть обеспечено предоставление медпомощи населению лишь в неотложных случаях (подразумевается сиюминутная угроза жизни и здоровью: стихийное бедствие, потеря сознания, кровотечение, инсульт и др.). От этого Центр отказался.Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи борются за лучшие условия труда уже не один месяц.По их словам, они с мая текущего года не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках ковид-программы. Программа завершилась после существенного улучшения эпидемиологической обстановки в стране.Работники "Скорой" утверждают, что количество вызовов не сократилось, их рабочий график по-прежнему перегружен и снятие надбавки (50% от зарплаты) является несправедливым решением.Что касается нынешней зарплаты, по словам медиков, за каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари, зарплата младшего врача составляет 140 лари, а водителя – 105 лари.По словам сотрудников скорой помощи, Минздрав разработал пилотный проект, который, вместо повышения зарплат для работников на деле представляет собой переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (в три дня раз).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав, тбилиси, новости, общество, грузия
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав, тбилиси, новости, общество, грузия
Сотрудники скорой помощи Тбилиси готовятся к забастовкам
18:53 27.09.2022 (обновлено: 19:19 27.09.2022)
Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи борются за лучшие условия труда уже не первый месяц
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Врачи и водители, работающие в бригадах скорой Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Тбилиси, готовятся к забастовкам, требуя увеличения зарплат в два раза, заявили медработники в ходе брифинга во вторник.
Работники скорой уже пять месяцев безрезультатно требуют повышения зарплат на 100% и улучшения условий труда. Они уже не раз проводили встречи с высокими должностными лицами Минздрава, однако, не добившись результата, планируют внести иск в суд против ведомства.
По словам протестующих сотрудников скорой, отныне они планируют вести переговоры с руководством о режиме забастовок, так как бастовать без ущерба интересам жителей страны может лишь определенный процент работников.
Юрист Объединения профсоюзов Грузии планирует обратиться в суд с требованием обязать Центр неотложной помощи согласовать с работниками минимальный объем услуг, чтобы работники скорой могли воспользоваться своим правом на забастовку.
Отмечается, что во время забастовок должно быть обеспечено предоставление медпомощи населению лишь в неотложных случаях (подразумевается сиюминутная угроза жизни и здоровью: стихийное бедствие, потеря сознания, кровотечение, инсульт и др.). От этого Центр отказался.
Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи борются за лучшие условия труда уже не один месяц.
"До сих пор проводимые акции и процесс медиации не принесли результатов, поэтому врачи и водители скорой помощи совместно с профсоюзом намерены использовать все законные рычаги для улучшения условий своей работы", - говорится в заявлении Объединения профсоюзов Грузии.
По их словам, они с мая текущего года не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках ковид-программы. Программа завершилась после существенного улучшения эпидемиологической обстановки в стране.
Работники "Скорой" утверждают, что количество вызовов не сократилось, их рабочий график по-прежнему перегружен и снятие надбавки (50% от зарплаты) является несправедливым решением.
Что касается нынешней зарплаты, по словам медиков, за каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари, зарплата младшего врача составляет 140 лари, а водителя – 105 лари.
По словам сотрудников скорой помощи, Минздрав разработал пилотный проект, который, вместо повышения зарплат для работников на деле представляет собой переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (в три дня раз).