https://sputnik-georgia.ru/20220927/test-chto-vy-znaete-pro-google-270847962.html

Тест: что вы знаете про Google

Тест: что вы знаете про Google

27 сентября отмечает свой День рождения поисковая система Google – причем причина выбора этой даты остается загадкой 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T17:48+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты