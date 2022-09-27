https://sputnik-georgia.ru/20220927/test-chto-vy-znaete-pro-google-270847962.html
Тест: что вы знаете про Google
Тест: что вы знаете про Google
27 сентября отмечает свой День рождения поисковая система Google – причем причина выбора этой даты остается загадкой 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T17:48+0400
2022-09-27T17:48+0400
2022-09-28T17:48+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете про Google
17:48 27.09.2022 (обновлено: 17:48 28.09.2022)
27 сентября отмечает свой День рождения поисковая система Google – причем причина выбора этой даты остается загадкой
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.