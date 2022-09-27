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Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Известному артисту было 68 лет 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T17:49+0400
2022-09-27T17:49+0400
2022-09-27T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Знаменитый российский певец Борис Моисеев скончался на 69-ом году жизни, сообщает РИА Новости. Об этом агентству заявил его арт-директор Сергей Горох.Борис Моисеев — артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".Моисеев родился 4 марта 1954 года в Беларуси. В 1964-м он поступил в Белорусское хореографическое училище и через десять лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел". После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике и участвовал в телешоу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, шоу-бизнес
Умер певец Борис Моисеев
17:49 27.09.2022 (обновлено: 18:28 27.09.2022)
Известному артисту было 68 лет
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Знаменитый российский певец Борис Моисеев скончался на 69-ом году жизни, сообщает РИА Новости
. Об этом агентству заявил его арт-директор Сергей Горох.
"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Борис Моисеев — артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".
Моисеев родился 4 марта 1954 года в Беларуси. В 1964-м он поступил в Белорусское хореографическое училище и через десять лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина".
В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца.
Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел". После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике и участвовал в телешоу.