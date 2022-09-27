https://sputnik-georgia.ru/20220927/v-tbilisi-proydet-kontsert-studencheskogo-simfonicheskogo-orkestra-270814423.html

В Тбилиси пройдет концерт студенческого симфонического оркестра

В Тбилиси пройдет концерт студенческого симфонического оркестра

На вечере прозвучат произведения Франца фон Зуппе, Пьетро Масканьи и Йозефа Гайдна 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T17:18+0400

2022-09-27T17:18+0400

2022-09-27T17:18+0400

культура

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музыка

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

концерт

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Концерт тбилисского Студенческого симфонического оркестра (TCS Student Orchestra) пройдет на сцене столичной Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 27 сентября, сообщают организаторы. Управлять оркестром будет латвийский дирижер, композитор и педагог Андрис Вецумниекс.В программе - увертюра "Легкая кавалерия" австрийского композитора Франца фон Зуппе, интермеццо из оперы "Сельская честь" итальянского композитора Пьетро Масканьи и Симфония № 103 ми-бемоль мажор "С тремоло литавр" австрийца Йозефа Гайдна. Начало музыкального вечера в 19:00. Билеты доступны в продаже в кассах консерватории и онлайн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, тбилиси, музыка, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, концерт